Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya kobay kızartmasını konuşuyor! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor: "Bu yemeği yemeye cesaretiniz var mı?"

Sosyal medya kobay kızartmasını konuşuyor! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor: "Bu yemeği yemeye cesaretiniz var mı?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'taki bir restoranda satılan Ekvador lezzeti kızartılmış kobay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Queens'te popüler bir mekanda satılan 116 dolar (yaklaşık 3 bin 994 TL) değerindeki yemek sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

Sosyal medya kobay kızartmasını konuşuyor! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor: "Bu yemeği yemeye cesaretiniz var mı?"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir restoran menüsündeki bir yemekle sosyal medyada viral oldu. Ekvador'un Cuenca şehrinden olan Lucio, eşi Marcelo Barrera ile birlikte restoranı işletiyor.

1

İkili başlangıçta döner tavukta uzmanlaştı ancak bölgedeki Ekvadorlu sakinlerin ev tadı istemesi üzerine KOVID-19 sırasında kobay servis etmeye başladılar.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

3

The New York Post'a konuşan müdür Lucio Barrera geceleri restoranın yoğun olduğunu dile getirerek, "Tadı tavuk ve tavşandan daha iyi" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye 'Bu yemeği yemeye cesaretiniz var mı?' yorum yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar yemeğin lezzetli olduğunu söylerken bazı kullanıcılar ise yemeği görüntüleri nedeniyle yiyemeyeceklerini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

 Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

 Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

 Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Amerika New York
En Çok Okunan Trend Haberler
Oxford tartışması büyüdü! Kadak burslu okudum demişti...

Oxford tartışması büyüdü! Kadak burslu okudum demişti...

EFT ve FAST'te yeni dönem başladı!

EFT ve FAST'te yeni dönem başladı!

Arabasından aylardır kötü bir koku geliyordu! Parçalar sökülünce öğrendi

Arabasından aylardır kötü bir koku geliyordu! Parçalar sökülünce öğrendi

Aylardır kulağındaymış! Anne şoke oldu

Aylardır kulağındaymış! Anne şoke oldu

Nostradamus kehaneti çok konuşuldu! O ismin yerine güzemli bir kişi gelecekmiş

Nostradamus kehaneti çok konuşuldu! O ismin yerine güzemli bir kişi gelecekmiş

Gece kulübünde korkunç taciz! Kadın müşterinin göğsünü ısırdı

Gece kulübünde korkunç taciz! Kadın müşterinin göğsünü ısırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.