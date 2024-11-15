Sosyal medya kobay kızartmasını konuşuyor! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor: "Bu yemeği yemeye cesaretiniz var mı?"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir restoran menüsündeki bir yemekle sosyal medyada viral oldu. Ekvador'un Cuenca şehrinden olan Lucio, eşi Marcelo Barrera ile birlikte restoranı işletiyor.

İkili başlangıçta döner tavukta uzmanlaştı ancak bölgedeki Ekvadorlu sakinlerin ev tadı istemesi üzerine KOVID-19 sırasında kobay servis etmeye başladılar.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

The New York Post'a konuşan müdür Lucio Barrera geceleri restoranın yoğun olduğunu dile getirerek, "Tadı tavuk ve tavşandan daha iyi" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye 'Bu yemeği yemeye cesaretiniz var mı?' yorum yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar yemeğin lezzetli olduğunu söylerken bazı kullanıcılar ise yemeği görüntüleri nedeniyle yiyemeyeceklerini dile getirdi.