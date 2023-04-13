Dehşete düşüren olay! Kayıp üç kadının cansız bedenine ulaşıldı... İşkenceyle öldürülüp gömülmüşler...

Ekvator’da gerçekleşen bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ekvador’un Quininde bölgesi yakınlarındaki Esmeralde Nehri’nden balıkçıların kötü koku alması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yerel basında çıkan haberlere göre kötü kokunun geldiği bölgede kazı çalışmaları yapan ekipler, bir çukura atılan ve üzeri toprakla kapatılan 3 kadının cansız bedenine rastladılar. İlk bulgularda kadınların boğazlarının kesildiği, işkence gördükleri ve ağızları kapatılmış olarak gömüldükleri tespit edildi.

NEHİRE YÜZMEYE GİTMİŞLERDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, olayı araştıran Quininde polisinden Diego Velastegui, “Plaj kıyafetleriyle gömülmüş halde bulundular. İsimlerinin Nayeli Tapia, Denisse Reyna ve Yuliana Macias olduğunu tespit ettik. Genç kızların 19, 22 ve 21 yaşlarında olduklarını tespit ettik. Gerçekten çok üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olaya ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırarak cinayetin sorumlularını bulmak istediklerini dile getirdi. Genç kızların ailesi ise dehşetin sonrasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadıklarını söyledi.