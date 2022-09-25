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'Dur' ihtarına uymadılar! Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar... Başakşehir'de hareketli anlar

25.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şüphe üzerine polisler tarafından durdurulmak istendi. Durmayan minibüs ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Bahçeşehir 1. Kısım Avni Akyol Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında Tarık G. ve Müslüm A. isimli şüpheliler, Esenyurt'tan bir minibüs çaldı. Çalıntı minibüsle Arnavutköy Hadımköy'den kablo çalan şüpheliler, Başakşehir sınırlarına girdiklerinde polis tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı.

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YÜKLÜ MİKTARDA SİYAH KABLO BULUNDU

Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya başladı. Koşarak kaçan iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada minibüsün kasa kısmında yüklü miktarda siyah kablolar bulundu. Minibüs çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

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Olayın yaşandığı bölgede otoparkta vale olarak çalışan Berk Sezen, "Aracın arkasında kablolar vardı. Polisler göletin içine gidip bulup getirdiler. Polis aracında da hasar vardı" diye konuştu. Hırsızların minibüsten atlayarak koşarak kaçtıkları görüntüler bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Başakşehir
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