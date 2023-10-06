HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Durup dururken telefonu kilitlendi, ATM'ye gidince gözlerine inanamadı! 'Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum'

Durup dururken telefonu kilitlendi, ATM'ye gidince gözlerine inanamadı! 'Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum'

06.10.2023 07:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüs şoförü Koray Duman, bir sabah uyandığında telefonun kilitlendiğini fark etti. Daha sonra ATM'ye gidip para çekmeye çalışan Duman gözlerine inanamadı. Hesabından 245 bin TL çekilmişti. Çocuğunun tedavi parasının gittiğini ifade eden Duman, "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek duruma isyan etti.

Durup dururken telefonu kilitlendi, ATM'ye gidince gözlerine inanamadı! 'Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum'

Durup dururken telefonu kilitlendi. Yeniden telefonunu açınca hesabı boşaltılmış üstelik adına kredi çekilmişti. Birkaç dakikada 245 bin TL dolandırılan adam "Ben otobüs şoförüyüm o parayı nasıl öderim" diyerek duruma isyan etti.

4

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Otobüs şoförü Koray Duman, sabah uyanıp telefonunu eline aldığında telefonu açılmadı. Sonra bir ATM'ye gidip para çekmek isteyip şifresini girdiğinde gözlerine inanamadı. Hesabından 245 bin TL çekilen adam hayatının şokunu yaşadı. Olay sonucunda aile perişan oldu. Giden para oğullarının tedavi parasıydı.

"BANKA ÖDEYECEKSİN DİYOR"

Show Haber'in haberine göre olayla ilgili konuşan baba şunları ifade etti:

"Bana söylüyorlarki sabah 05.50'de nakit 20 bin TL çekilmiş, 40 bin TL kredi kartımdan kullanılmış, 185 bin TL de kredi çekilmiş. Otobüs şoförüyüm, aldığım para belli zaten. Bu parayı ben nasıl ödeyebilirim. Banka ödeyeceksin diyor. Nasıl bu işin içinden çıkacağım bilmiyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya için tehlike çanları çalıyor! Herkes endişeli: Brezilya'nın 3 katı büyüklüğüne ulaştıDünya için tehlike çanları çalıyor! Herkes endişeli: Brezilya'nın 3 katı büyüklüğüne ulaştı
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehitMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Sakarya'da gergin anlar! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlardan meydan dayağı Sakarya'da gergin anlar! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlardan meydan dayağı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.