Düşen telefonunu almak için az daha canından oluyordu! Kayaların arasında 7 saat boyunca baş aşağı mahsur kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney kentinin 120 kilometre kuzeyindeki Hunter Vadisi'nde arkadaşlarıyla yürüyüş yapan 23 yaşındaki Matilda Campbell isimli kadın, düşen telefonunu almak isterken 2,7 metre derinliğindeki bir yarığa baş aşağı düştü. Bölgede cep telefonu çekmediği için arkadaşları onu kurtarmak için bir saat uğraştılar ancak sonunda yardım çağırmak için uzaklaştılar.

7 SAAT BOYUNCA ÖYLECE BEKLEDİ

Kurtarma ekipleri olay yerine vardığında Campbell'in sıkıştığı kayaları çıkartmak için yoğun bir çaba sarf edildi. Tam 450 kilo ağırlığındaki bir kayayı yukarı kaldırmak zorunda kalan ekipleri 23 yaşındaki Matilda Campbell 7 saat boyunca baş aşağı durarak bekledi.

NSW ambulans çalışanı Peter Watts, Avustralya'nın ABC kanalına yaptığı açıklamada , "Bu kesinlikle alışılmışın dışında bir kurtarmaydı. 10 yıldır böyle bir yere gitmemiştim. O gerçekten çok güçlüydü. Onu sakin gördükçe gerçekten çok etkilendim." dedi.