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Duvarları güçlendiren sprey! Depreme karşı geliştirildi... Bir daire için fiyatı 60 bin TL 'Çok başarılı' diyerek anlattı

15.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin ardından deprem riski olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. Binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için çeşitli yöntemler de araştırılırken her geçen gün dikkat çeken bir uygulama gündeme geliyor. Son olarak, duvarları güçlendiren sprey dikkatleri üzerine çekti. Bu 'petrol bazlı deprem spreyi'nin duvarları güçlendirip yıkımların önüne geçtiği aktarılıyor. Bir daireyi bu spreyle kaplatmanın fiyatıysa 60 bin TL.

Duvarları güçlendiren sprey! Depreme karşı geliştirildi... Bir daire için fiyatı 60 bin TL 'Çok başarılı' diyerek anlattı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından tüm yurtta gündemin en önemli konularından bir tanesi binaların depreme karşı dayanıklılığı oldu. Binaların depremlere karşı dayanıklılığının artırılması konusunda her geçen gün yeni uygulamalar göze çarpıyor. Bor elementi de bunlardan bir tanesiydi ve bina güçlendirmede önemli bir rol oynadığı belirtilirken dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak hayat kurtaran bir yöntem daha geliştirildiği ifade edildi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'petrol bazlı deprem spreyi'nin duvarları güçlendirdiği, yıkımları engellediği ve azalttığı aktarıldı. Adeta hayat kurtardığı ifade edilen yeni bir buluş olan bu sprey test de edildi.

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İŞTE DARBE UYGULANAN BİR DUVARDAKİ ETKİSİ

ATV Haber'de yer alan habere göre, söz konusu sprey bir duvar üzerinde denendi. Duvarın ön kısmı spreyle güçlendirilirken arka tarafı ise spreysiz bırakıldı. Duvarın ön tarafından darbe uygulanırken, duvarın arka tarafının tamamen parçalandığı, kiremitlerin patladığı görüldü.

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Ancak balyoz darbelerinin vurulduğu ön tarafta ise sadece eziklik oldu.

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Depreme karşı geliştirilen bir savaşçı olduğu aktarılan spreyin adının petrol bazlı deprem spreyi olduğu ifade edildi. Spreyin; duvarları güçlendirdiği, yıkımların önüne geçtiği belirtildi. Türk mühendislerin geliştirdiği spreyin, çok önemli bir yeteneğe sahip olduğu aktarıldı.

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Genel müdür Ümit Yıldırım, yapılan testle ilgili "Burada aldığı darbeyi arka tarafa yansıtıyor fakat birliğin bozulmasını engelliyor. Duvarların depremlere karşı ayakta durmasının en önemli nedenlerinden biri bu. Arka taraftaki yapıyı koruyacak bir kaplama olmadığı için bu parçalanma gerçekleşti. Eğer bu sprey uygulama arka tarafta da olsaydı çok başarılı, fevkalade müthiş bir bütünlük sağlayacaktı." şeklinde konuştu.

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Spreyin, binaların duvarlarına ve kolonlarına uygulandığında güçlü yapışma özelliğiyle sarsıntı anında binanın yıkılmasını önlediği ifade edildi.

Ar-Ge Müdürü İrfan Serkan Barış, "Çok elastik, çok da sağlam bir malzeme. Çok kısa sürede küllenmesi ve yapışması da çok yüksek olduğu için ilk seferde bir sprey uygulamasıyla kaplamayı yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede binanın kolonlarını, kirişlerinin mesela güçlendirilmesi yapılabilir." dedi.

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Aktarılan bilgilere göre, etkin maddenin önümüzdeki günlerde savunma sanayinde de kullanılması bekleniyor.

Genel müdür Ümit Yıldırım, "Birçok binayı bir arada tutmak amaçlı bütün duvarları kaplanarak depreme karşı güçlendirilir" dedi. Yıldırım "Ciddi bir koruma oluyor mu?" sorusuna da "Çok başarılı" yanıtını verdi.

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Türk mühendislerin geliştirdiği spreyin Yıldız Teknik Üniversitesi'nde test aşamasını başarıyla geçtiği ifade edildi. Bir daireyi bu şekilde kaplatmanın fiyatının ise ortalama 60 bin TL olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem bina duvar

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