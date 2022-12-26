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  4. Duy da inanma! Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi

Duy da inanma! Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi

26.12.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Essex bölgesinde yer alan Hockley kasabasında, sahibi tarafından evde yalnız bırakılan bir köpeğin saç kurutma makinesini çalıştırması üzerine evde yangın çıktı. Kısa sürede kontrole alınan yangın çok da büyük olmayan bir hasarla son bulsa da, itfaiye ekipleri insanları tehlikelere karşı uyardı.

Duy da inanma! Saç kurutma makinesini çalıştıran köpek bir evi ateşe verdi

Sahibinin evde yalnız bıraktığı köpek, fişe takılı halde yatağın üstünde duran saç kurutma makinesini çalıştırınca, yangına sebep olduğu bildirildi. Kısa sürede söndürülen yangında, evin yatak odasının hasar gördüğü aktarıldı. Neyse ki ev sahibi döndüğünde köpek ön kapının yanında bekliyordu. Dumandan etkilenen köpek ve ev sahibi tedavi altına alındı.

UYARIDA BULUNDULAR

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Olay küçük bir hasarla atlatılmış olsa da bölge itfaiye ekibi konuya ilişkin bir uyarıda bulunmayı gerekli gördü.

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Essex İtfaiyesi'nin internet sitesinden yayınlanan uyarıda, "Saç kurutma makinesi ve düzleştirici gibi herhangi bir elektrikli cihazla işiniz bittiğinde, lütfen fişten çekmek için bir dakikanızı ayırın. Ev sahibi, köpeğinin saç kurutma makinesini çalıştırabileceğini bir an bile düşünmezdi, ancak bir şeyin fişini çekmek sizi daha huzurlu kılacaktır." yazılıydı.

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