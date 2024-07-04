Duyan herkes dondu kaldı: Sinan Ateş'i arkadaşı vurdu... Cinayet anının görüntülerini paylaştı, o detaya dikkat çekti: ilk anda...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara'da öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş’i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü.

"SADECE AYAKLARINA SIKACAKTIM"

Tetikçi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu savundu. Özyağci'nin, savunmasında "Ben oraya yaralamaya gittim, sadece ayaklarına sıkacaktım." dediğini hatırlatan Aktürk, kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.

Müvekkilinin üç kez ateş ettiğini ve bunların Ateş'in ayaklarına isabet ettiğini iddia eden Aktürk, "Maktulün yanında bulunan Selman Bozkurt, müvekkile doğru ateş ederken müvekkilim kaçıyor. Bu kaçış esnasında iki kez daha ateş etmektedir ve Selman Bozkurt'u yaralamıştır. Olay yerinde ilk amacınız neyse ona odaklanırsınız. İlk amaç yaralama olduğu için ayaklarından vurup kaçmayı planlamaktadır. Kaçarken arkasından ateş edildiği için buna karşılık vermek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"SİNAN ATEŞ’İ, YANINDA BULUNAN ARKADAŞI ÖLDÜRÜYOR"

Aktürk, Ateş’i müvekkilinin öldürmediğini savunarak “Özyağcı’nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş’i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor” dedi.

Selman Bozkurt söz konusu çatışmada yaralanmıştı

Söz konusu iddiaların ardından gazeteci Alican Uludağ, cinayet anına ilişkin görüntüleri paylaşırken "Manipülasyon yapan ve tetikçiyi aklamaya çalışanlar bu fotoğraflara iyi baksın." ifadelerini kullandı.

Uludağ'ın söz konusu paylaşımı şöyle;

"Eray Özyağcı, ilk anda silahı yukarıda tutuyor ve ilk ateşinde Sinan Ateş yere düşmeye başlıyor. Öyle ayaklarına doğru ilk anda hedef aldığı vs yok. Sinan Ateş yere doğru düşerken tetikçinin elindeki silah yine yukarıdan aşağıya inmeye devam ederken atışını sürüyor.

Tetikçinin, Sinan Ateş yere düşünce yeniden görüntüye giriyor ve sırtına doğru birkaç el daha ateş açıp namluyu ondan sonra yanındakilere çekiyor.

Tetikçinin silahının namlusunun acısına bakın özellikle. Ayaklarından vurmaya değil öldürmeye geldiği yeterince açık."









