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Duyanlar sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

14.09.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 80 metrelik şarampole uçtu. 65 yaşındaki Adem Hasanköy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Duyanlar sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

Kaza, saat 23.30 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Hasköy plakası öğrenilemeyen pikap ile seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

80 METRE UÇTU

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği pikap yaklaşık 80 metrelik şarampole uçtu. Hasköy'ün eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen ailesi, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, Hasköy'e ait pikabın şarampolde olduğu tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasköy'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasköy'ün öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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