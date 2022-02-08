Duygu Özaslan ceza yediği iddialarına yanıt verdi! "Ortada kesinleşmiş bir ceza..."

Duygu Özaslan'ın 114 bin 326 TL ceza yediği iddiası gündemde. 2020 yılında sosyal medyada 'yukarı kaydır' yapan fenomenler için bir düzenleme yapılmıştı ve artık kazanç sağlayacakları link verdiklerinde '#işbirliği' diye belirtmeleri gerekiyordu. Ancak paylaşımlarında bu kurala uymayanlar için ceza uygulanacağı konusunda uyarı yapılmıştı. Duygu Özaslan bu kurala uymayınca hakkında ceza kesildi.

Sosyal medya fenomeni hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özaslan ceza yediğini doğruladı.

Duygu Özaslan cezayı doğrulasa da kararın kesinleşmemiş olduğunu söyleyerek avukatlarının süreci takip ettiğini söyledi. Duygu Özaslan ticari itibarının zedelendiğini ifade ederek bu konuda avukatlarının harekete geçtiğini duyurdu.

