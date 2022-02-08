MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan ceza yediği iddialarına yanıt verdi! "Ortada kesinleşmiş bir ceza..."

Duygu Özaslan ceza yediği iddialarına yanıt verdi! "Ortada kesinleşmiş bir ceza..."

08.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygu Özaslan'ın yasaya uygun şekilde reklam paylaşımı yapmadığı için 114 bin 326 TL ceza yediği iddia ediliyordu. Sosyal medya fenomeni hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özaslan ceza yediğini doğrularken kesinleşmiş bir para cezası olmadan bu tarz haberlerin çıkmasından da rahatsız oldu.

Duygu Özaslan ceza yediği iddialarına yanıt verdi! "Ortada kesinleşmiş bir ceza..."

Duygu Özaslan'ın 114 bin 326 TL ceza yediği iddiası gündemde. 2020 yılında sosyal medyada 'yukarı kaydır' yapan fenomenler için bir düzenleme yapılmıştı ve artık kazanç sağlayacakları link verdiklerinde '#işbirliği' diye belirtmeleri gerekiyordu. Ancak paylaşımlarında bu kurala uymayanlar için ceza uygulanacağı konusunda uyarı yapılmıştı. Duygu Özaslan bu kurala uymayınca hakkında ceza kesildi.

Duygu Özaslan paylaştı, yorum yağdı! &quot;Giyinmesen de olurmuş&quot;Duygu Özaslan paylaştı, yorum yağdı! "Giyinmesen de olurmuş"

Sosyal medya fenomeni hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özaslan ceza yediğini doğruladı.

.,

Duygu Özaslan cezayı doğrulasa da kararın kesinleşmemiş olduğunu söyleyerek avukatlarının süreci takip ettiğini söyledi. Duygu Özaslan ticari itibarının zedelendiğini ifade ederek bu konuda avukatlarının harekete geçtiğini duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Göz kimdir?Gökhan Göz kimdir?
Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."
Ayrı ayrı paylaşım! "Ayrılık çanları"Ayrı ayrı paylaşım! "Ayrılık çanları"
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Üsküdar'da dün yaşanan patlamanın görüntüleri çıktı

Üsküdar'da dün yaşanan patlamanın görüntüleri çıktı

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

İlginizi Çekebilir

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

8 aylık hamile göbeğini gizledi! Akıllı poz hilesi şaşırttı

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halıyı uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.