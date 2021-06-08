Duygu Özaslan eleştirileri umursamadı! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Ani bir şekilde babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Youtuber Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte yeniden Bodrum'a giden fenomene, iddialı pozlarının ardından bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Özaslan'ın paylaşımına; "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" şeklinde yorumlar geldi.

Ünlü isim geçtiğimiz gün kendisine gelen bir mesajı da ifşa etti.

Özaslan kendisine gelen çirkin yorumlara rağmen tatilden paylaşımlarına devam ediyor. Duygu Özaslan son olarak da minicik bikinisiyle pozlar verdi ve bikinisinin reklamını yaptı.

Duygu Özaslan'ın paylaşımı sonrası ünlü isme benzer eleştiriler ise gelmeye devam etti.



