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  4. Duygu Özaslan eleştirileri umursamadı! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Duygu Özaslan eleştirileri umursamadı! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

08.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu babası hayatını kaybeden Duygu Özaslan gelen eleştirilere rağmen bikinili paylaşımlarına devam ediyor.

Ani bir şekilde babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Youtuber Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte yeniden Bodrum'a giden fenomene, iddialı pozlarının ardından bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Özaslan'ın paylaşımına; "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" şeklinde yorumlar geldi.

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Ünlü isim geçtiğimiz gün kendisine gelen bir mesajı da ifşa etti.

Sosyal medyada linç edilen Duygu Özaslan takipçisinin skandal mesajını ifşa etti! "G.tün batsın! Duygusuz pislik"Sosyal medyada linç edilen Duygu Özaslan takipçisinin skandal mesajını ifşa etti! "G.tün batsın! Duygusuz pislik"

Özaslan kendisine gelen çirkin yorumlara rağmen tatilden paylaşımlarına devam ediyor. Duygu Özaslan son olarak da minicik bikinisiyle pozlar verdi ve bikinisinin reklamını yaptı.

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Duygu Özaslan'ın paylaşımı sonrası ünlü isme benzer eleştiriler ise gelmeye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah evlatin hayırlısını versin.
minik bikini..beyniyle doğru orantılı demekki...
ne diycez bundan böyle DUYGU yoksunu... DUYGUSUZ DUYGU hayat vur patlasın çal oynasın onlara bunun gibilere yazıkkk insanlıktan nasipsizler
para icin ölmüş hepsi hayatlari satilik

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