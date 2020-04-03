Duygu Özaslan'ın yeni evi! Kirası dudak uçuklattı

Sosyal medyanın son şöhretlerinden olan ve geçtiğimiz aylarda Mustafa Sandal ile adı aşk dedikodularına karışan Duygu Özaslan, bir süredir yaşadığı Maslak'tan taşındı.

KİRASI AYLIK 15 BİN TL

HaberTürk'te yer alan habere göre, ünlü Youtuber'ın son adresi Şişli/Esentepe oldu. Özaslan bölgenin en dikkat çeken yapılarından birine taşındı. Özaslan, kiraların 15 bin TL'den başladığı rezidansta, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Lider Şahin gibi isimlere komşu oldu.

160 m2 büyüklüğünde 2+1 daireye taşınan Özaslan'ın dairesinde, 40 m2'lik teras da bulunuyor.



