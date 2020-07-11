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  4. Duygu Özaslan kilolarıyla gündem olmuştu! Yeni paylaşıma yorum yağdı

Duygu Özaslan kilolarıyla gündem olmuştu! Yeni paylaşıma yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz hali gündem olmuştu. Duygu Özaslan yeni bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşınca yine eleştiri konusu oldu.

Duygu Özaslan kilolarıyla gündem olmuştu! Yeni paylaşıma yorum yağdı

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, havuz kenarında görüntülenmişti. Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olmuştu.

Özaslan'ın photoshop'suz kareleri gündem olunca ünlü isim hemen açıklama yapmıştı. Özaslan, tepkilerden sonra Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

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Özaslan şimdi de pembe bikinili pozunu paylaştı.

Duygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke ettiDuygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke etti

Duygu Özaslan'ın bu pozuna da "Bu fotoğrafın orijinal halini merak ediyorum" tarzında yorumlar yağdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gerçeği gördük napsan boş.en iyisi olduğun gibi görün abla.
10 yıl önceki resmini neden koydun şimdi.
çok boş sun sanki kimin umrunda kilolu olup olmaman ya anlamıyorum bu kadın kendini ünlü mü sanıyor
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