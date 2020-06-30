Duygu Özaslan kimdir? Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan kaç yaşında ve nereli? İşte Duygu Özaslan'ın hayat hikayesi

Youtube üzerinden çektiği makyaj videoları ile ünlenen Instagram'dan yaptığı cesur fotoğraflarıyla adından son dönemde oldukça söz ettiren Duygu Özaslan yine magazin gündemine oturdu. Yaptığı son paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları birçok tweet attı. Peki Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Duygu Özaslan kırmızı bikinili paylaşımıyla da dikkatleri yine üzerine çelti.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı: