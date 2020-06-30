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Duygu Özaslan kimdir? Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan kaç yaşında ve nereli? İşte Duygu Özaslan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 22:21 | Son Güncelleme

Duygu Özaslan kimdir? sorusu son zamanlarda internette sık sık araştırılmaya başlandı. YouTube ve Instagram'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan son zamanlarda Instagram'dan paylaştığı bikinili ve cesur pozlarıyla da dikkatleri çekiyor. Magazin gündeminde paylaşımlarıyla yer alan Duygu Özaslan, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Peki Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Duygu Özaslan'ın biyografisi.

Duygu Özaslan kimdir? Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan kaç yaşında ve nereli? İşte Duygu Özaslan'ın hayat hikayesi

Youtube üzerinden çektiği makyaj videoları ile ünlenen Instagram'dan yaptığı cesur fotoğraflarıyla adından son dönemde oldukça söz ettiren Duygu Özaslan yine magazin gündemine oturdu. Yaptığı son paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları birçok tweet attı. Peki Duygu Özaslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Duygu Özaslan kırmızı bikinili paylaşımıyla da dikkatleri yine üzerine çelti.

Duygu Özaslan44

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

Duygu Özaslan2
"İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.
İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz."

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