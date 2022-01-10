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Duygu Özaslan kısacık eteği ve büstiyeriyle poz verip takipçilerinden yardım istedi

10.01.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dalga konusu olan bir isim. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim siyah kombiniyle poz verip takipçilerinden yardım istedi.

Duygu Özaslan kısacık eteği ve büstiyeriyle poz verip takipçilerinden yardım istedi

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan geçtiğimiz senelerde tatilde yakalanmış selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olmuştu. O dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çeken Özaslan 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etmişti.

Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan verdiği kilolarla bir hayli dikkat çekiyor. Kendini sporo veren ünlü isim bir yandan da evlilik hazırlığı yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen son pozuyla dikkat çekti. Siyah minicik eteği ve büstiyeriyle bir kombin yapan Özaslan pozunu sosyal medyada "Bu oyun karakterine isim koyalım" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Duygu Özaslan'ın paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bazı takipçiler önerilerde bulunurken bazıları ise "Survivor Duygu" yorumları yaptı.

Duygu Özaslan'ın fiziğine dair ise "O kadar dalga geçtiniz ki star oldu" yorumları geldi.

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Duygu Özaslan
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