MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu

Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu

18.11.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı paylaşımlarını hız kesmeden sürdüren Duygu Özaslan, basketbolcu eşi Can Maxim Mutaf'ın kucağında verdiği pozla dikkat çekti.

Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan bu defa kucak pozuyla adından söz ettirdi.

Duygu Özaslan süper minisiyle kocası Can Mutaf'ın kucağına oturdu! O detaya yorum yağdı

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı ''Limon bile gelinlik giyebilmiş, inanılmaz. Çok zorsun ahir zaman'' yorumu gündem oldu.

Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman'

Duygu Özaslan, Büyükçekmece Basketbol Takımı'nda forma terleten Can Maxim Mutaf ile geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti.

Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi var.

Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu

İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Duygu Özaslan, şöhret kapısını araladıktan sonra eğitimine devam edememişti.

Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttıOyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı
700 bin TL nafakanın intikamı! Eski karısının...700 bin TL nafakanın intikamı! Eski karısının...
Kanserle mücadele ediyordu! Ünlü oyuncudan haber geldiKanserle mücadele ediyordu! Ünlü oyuncudan haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Cüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! UEFA'dan onay çıktı

Cüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! UEFA'dan onay çıktı

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Devletten 2 bin 500 lira destek! İşte başvuru detayları

Devletten 2 bin 500 lira destek! İşte başvuru detayları

İlginizi Çekebilir

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.