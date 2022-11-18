Duygu Özaslan süper minisiyle basketbolcu eşinin kucağına oturdu! 'Çok zorsun ahir zaman' yorumu

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan bu defa kucak pozuyla adından söz ettirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı ''Limon bile gelinlik giyebilmiş, inanılmaz. Çok zorsun ahir zaman'' yorumu gündem oldu.

Duygu Özaslan, Büyükçekmece Basketbol Takımı'nda forma terleten Can Maxim Mutaf ile geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi var.

İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Duygu Özaslan, şöhret kapısını araladıktan sonra eğitimine devam edememişti.



