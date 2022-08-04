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Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

03.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yazın trendi sırt dekolteli elbiseler! Uzun elbiselerde veya kısa elbiselerde sırt dekoltesi, elbiseyi çok daha zarif ve şık bir hâle getiriyor. Sırt dekolteleri ip askılarla tasarlandığında ise daha estetik görünüyor. Bu yaz Duygu Özaslan gibi birçok tanınmış kişi de bu elbiseleri tercih ediyor. Siz de Duygu Özaslan'ın derin sırt dekolteli elbisesini beğendiyseniz doğru yerdesiniz. Benzer elbise modellerine gelin, birlikte bakalım.

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medyada ve basında stiliyle ya da seçimleriyle adından söz ettiren Duygu Özaslan, yine şıklığını konuşturuyor! Kameralar karşısına geçerek poz verdiği elbisesinin cesur modeli ve sırt dekoltesi sevenleri tarafından oldukça beğenildi. Duygu Özaslan'ın tarzını benimseyenler bu elbiseye benzer diğer elbiseleri araştırmaya başladı. Gelin, Duygu Özaslan'ın tercih ettiği sırt dekolteli elbiseye alternatif modelleri birlikte inceleyelim.

1. İnce kumaşıyla yazın en sevilen parçalarından: Yusra Ticaret Sırt Dekolteli Elbise Siyah

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

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Yazın hem tatillerde hem günlük yaşamda kullanabileceğiniz Yusra Ticaret Sırt Dekolteli Elbise Siyah, omuz ve sırt kısımlarında aynı boyutlarda ip askıları ile dikkat çekiyor. Ürünün bel bölümünde vücuda tam oturması için ince bir lastik bulunuyor ve ürün, yuvarlak yaka kesimiyle rahat kullanım imkânı tanıyor. Doğrudan vücuda yapışmadığı için yazın terletmiyor ve cildin nefes almasını sağlıyor. Askıları vücutta iz bırakmayan elbisenin etek kısmı, son dönemin moda anlayışına uygun olarak düz bir formda tasarlanıyor. Kumaş yapısı oldukça ince olduğu için ürün, kasma yapmıyor.

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2. Siyahın şıklığını yansıtan: Trend Alaçatı Stili Kadın Siyah İP Askılı Sırt Dekolteli Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

Eğer daha kısa elbiseleri beğeniyorsanız Trend Alaçatı Stili Kadın Siyah İP Askılı Sırt Dekolteli Mini Elbise tam size göre! Sırt dekoltesiyle olduğu kadar bel oyuntusunu belirgin hâle getiren ve arkada birleşen ipleriyle dikkat çeken ürünün, hafif açıklıkta bir göğüs dekoltesi ve omuzlarda ip askıları bulunuyor. V yaka olmasıyla da farklı bir tarz yakalayan elbisenin omuzdan dökülen askıları, çapraz şekilde arkada birleşiyor. Mini boy şekilde tasarlanan ürün, bacaklarınızı olduğundan daha uzun gösteriyor. Duygu Özaslan'ın elbisesinin kısa hâlini arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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3. Hem asil hem zarif: INVIDIA Kadın Siyah İnce Askılı V Yaka Sırt Dekolteli Çapraz İp Detaylı Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

Uzun elbiseleri ve zarif tasarımları sevenler için INVIDIA Kadın Siyah İnce Askılı V Yaka Sırt Dekolteli Çapraz İp Detaylı Elbise en doğru seçim olabilir. İp askıları ile son derece minimal bir görüntü yaratan model, göğüs ve sırtta V kesime sahip. İp askılar belden aşağı doğru sarkarak elbiseye farklı bir hava katıyor. Yere kadar dümdüz ve uzun şekilde inen elbisenin göğüs açıklığı, minimal tarzda kolyeler takmak için oldukça uygun. Özel davet, düğün ve törenlerde giyebileceğiniz elbiseyi mini çantalar ve uzun küpeler ile kombinleyebilirsiniz.

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4. Her ortama uyum sağlayan: Clandestino Kadın Sırt Dekolteli Otantik Kısa Bohem Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

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Daha farklı tasarımlı sırt dekoltesi ile öne çıkan Clandestino Kadın Sırt Dekolteli Otantik Kısa Bohem Elbise, dizin hemen üstünde yer alan bir etek uzunluğuna sahip. Bel detayı ve sırt tasarımı oldukça beğenilen model, yaz mevsiminde her ortamda rahatlıkla giyilebiliyor. Elbise, sırt bölümünde eteğe doğru sarkan ipler ve büzgülü askılar ile öne çıkıyor. Göğüs tasarımı ise hem sade hem şık yapısıyla dikkat çekiyor. Göğüsten çıkan kumaş sırtta birleşerek bele ve oradan etek bölümüne geri dönüyor. Bu tasarım, modele kendi içerisinde bir bütünlük sunuyor.

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5. Sadelikten yana olanlara: Koton Sırt Dekolteli Midi Boy Elbise Kadın

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

Askıları ve hafif bol yapısıyla birçok kişinin sıcak aylarda kurtarıcı parça olarak tercih ettiği Koton Sırt Dekolteli Midi Boy Elbise Kadın, boyu ve kumaşıyla her dolapta yer alması gereken elbiselerden biri. Ürünün boyu dizi kesmiyor ve dizin altında kalıyor. Düz kesim ile tasarlanan elbisenin göğüs kısmına kumaşla hafif döküm havası veriliyor. Bu sayede efektif duruş sağlandığı için ürün, diğer elbiselerden farklılaşıyor. Birçok farklı aksesuar ve ayakkabıyla rahatlıkla kombinlenebilen elbisenin omuz bölgesinde ince yapıda ip askıları bulunuyor. Hem rahat hem şık bir parça arıyorsanız bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

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6. Sezonun en beğenilen tarzı: Bayansepeti Kadın İnce Askılı Sırt Dekolteli V Yaka Çan Kesim Siyah Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

Kalıbı ve vücuda oturmasıyla aynı anda sadeliği ve şıklığı yakalayabileceğiniz Bayansepeti Kadın İnce Askılı Sırt Dekolteli V Yaka Çan Kesim Siyah Elbise, omuzdaki ve sırttan göğüse geri dönen daha ince yapılı küçük askıları ile dikkat çekiyor. Bel sıkılığı ve büzgüleri elbiseye formunu veriyor. Ürünün etek bölgesinden aşağı doğru bollaşan tasarımı, konforlu bir kullanım sunuyor. Göğüs kısmı tam oturan elbisenin hafif V yakası bulunuyor. Kumaşı leke tutmayan elbise, sadece özel günlerde değil günlük yaşamda da giyilebiliyor. İster spor ister topuklu ayakkabılar ile kombinleyeceğiniz bu elbiseyi dolabınıza eklemenizde fayda var.

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7. Vücut hatlarını ortaya çıkaran: Kıraç Online Sırt Dekolteli Mezuniyet Özel Gün Elbisesi

Duygu Özaslan'ın beğenilen sırt dekolteli elbisesine alternatif öneriler

Vücudu saran modelleri tercih edenler için yazın en favori parçası haline gelecek Kıraç Online Sırt Dekolteli Mezuniyet Özel Gün Elbisesi, sırt ve omzunda bulunan askılarıyla bütün bir görüntü sunuyor. Elbisenin askıları, Duygu Özaslan'ın elbiseninde olduğu gibi estetik bir formda birbiriyle buluşuyor. Etek ve bel bölümü pay bırakmadan vücuda oturan bu modelin göğüs bölgesi, daha kapalı yuvarlak kesimle tasarlanıyor. Dekoltesi ise koltuk altı hizasının yarısından itibaren başlıyor. Akşam yemekleri, partiler, davetler ve yaz tatillerindeki etkinlikler için son derece uygun bir elbise arıyorsanız bu ürünü sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Duygu Özaslan elbise modelleri siyah elbise
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