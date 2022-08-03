Duygu Özaslan'ın giydiği mor elbiseye 400 TL altı alternatif öneriler

Son yıllarda televizyon yıldızlarından daha çok konuşulan sosyal medya fenomenleri, her giydiğiyle yeni bir akım başlatıyor. Kadınların giyim tarzını yakından takip ettiği ve kendine örnek aldığı Duygu Özaslan, giydiği mor elbiseyle internet ortamında bolca beğeni aldı. Kendine özgü bir tasarıma sahip olan elbise, belli ki 2022 yaz trendlerine damga vuracak modeller arasında. Göz kamaştıran elbiseyi beğendiyseniz sizin için 400 TL altı alternatifleri belirledik. İşte detaylar!

1. Tarzınızı yansıtın: HAOXU Kadın Kolsuz V Yakalı Elbise

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Parlak saten kumaşıyla Duygu Özaslan'ın giydiği mor elbiseye alternatif olarak sunulabilecek HAOXU Kadın Kolsuz V Yakalı Elbise, yüksek kaliteli kumaşı sayesinde âdeta üzerinizden akıp gider. Canlı fuşya renk tonuyla özellikle 2022 yaz trendlerine uyum sağlayan model; parti, eğlence, düğün, iş yemeği, özel davetler ve günlük hayatta rahatlıkla tercih edilebilir. Girdiğiniz her ortama tarzınızla damga vurmak istiyorsanız iddianızı ortaya koyacak bu elbise modelini önerebiliriz. Vücudu saran ve hoş bir görünüme kavuşturan elbiseyi beğendiyseniz size takdim edelim!

2. İddianızı ortaya koyabileceğiniz: TARGET CH Kadın Mor Saten Sırt Dekolteli Mini Elbise

İddianızı ortaya koyabileceğiniz TARGET CH Kadın Mor Saten Sırt Dekolteli Mini Elbise, sırtı açık bırakan tasarımıyla çok şık görünmenizi sağlar. Boyundan ve göğüs kısmından uzanan ipleri sırt kısmında çapraz bağlanan ürün, 2022 yaz trendlerine uyum sağlar. Saten kumaşa sahip elbise, Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseye alternatif olarak sunulabilecek modeller arasında yer alır. Fiziğine güvenen ve kıvrımlı vücut hatlarını ortaya koymak isteyen kadınların bayılacağı model XS ve M beden aralığında üretilir. Şıklığınızla etrafınızdakileri büyülemek istiyorsanız bu parçayı size önerebiliriz.

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3. Cesur görünmek isteyenlere: Miorre Mini Elbise

Cesur ve daha çekici görünmek istiyorsanız sizi böyle alalım! Miorre Mini Elbise, çekicilikte sınırları zorlamak isteyen kadınlar için özel olarak tasarlandı. Drape ve derin dekolteli yaka tasarımıyla şıklığınızı ön plana çıkaran elbise modelini; gece gezmesi, eğlence, parti, düğün, yemek ve özel davetlerde tercih edebilirsiniz. Demir halkalar ile boyundan bağlama stiline sahip ürün, vücudu sarar ve harika bir forma kavuşmanıza yardımcı olur. S, M, XL ve XXL beden aralığında bulunan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği elbiseyi satın aldıktan sonra ortamların tozunu attırmaya hazır olun.

4. Kuğu gibi süzülmek isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Pembe Düğme Detaylı Saten Elbise

Girdiği her ortamda kuğu gibi süzülmek isteyen kadınların tercihi olan TRENDYOLMİLLA Pembe Düğme Detaylı Saten Elbise, sade ve şık görünmenizi sağlar. Saten kumaş türü ve derin dekolteli V yaka kesimiyle Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseye alternatif olarak sunulabilecek model, uygun fiyatıyla dikkat çeker. Saten kumaş türüyle âdeta üzerinizden akıp giden elbise, ince bantlı topuklu ayakkabı ve renkli çantalar ile kombin yapıldığında eşsiz bir uyum yakalar. Kendinizi kraliyet ailesine ait gibi asil hissetmek istiyorsanız bu modeli daha detaylı incelemenizi tavsiye ederiz.

5. Kusursuz hissetmenizi sağlayan: Afiş Butik Kalın Askılı Korseli Elbise

Korse detayı ile vücudunuzu toparlayan ve kusursuz hissetmenizi sağlayan Afiş Butik Kalın Askılı Korseli Elbise, tarzıyla Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseyi anımsatır. Göğüs kısmında bulunan drapeleri elbiseyi daha çekici bir görünüme kavuşturur. Dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında bulunan elbise modeli; düğün, davet, akşam yemeği, arkadaş buluşmaları, parti ve eğlencelerde rahatlıkla tercih edilebilir. Saten kumaşın verdiği eşsiz görünüm ile kendinizi kusursuz hissetmek istiyorsanız S, M ve L beden seçenekleri bulunan bu modeli daha detaylı incelemeden geçmeyin deriz.

6. Enfes kalıbı ile vücudunuzu saran: Havens Zincir Askılı Siyah Saten Mini Elbise

Enfes kalıbı ile vücudunuzu saran ve kusursuz bir görünüme sahip olan Havens Zincir Askılı Siyah Saten Mini Elbise, kendine güvenen kadınların en çok tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Kemer detayı ve kumaş türü ile Duygu Özaslan'ın elbisesine alternatif olarak sunulabilecek ürün, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı bir parçalardan biri olur. Vücudu saran ve baştan aşağı drapeli bir görünüme sahip olan elbiseyi, özellikle fiziğine güvenen kadınlar tercih edebilir. Zincir askı detaylarıyla şıklığına şıklık katan bu eşsiz elbise modelini sepetinize eklemeye ne dersiniz?

7. Işıl ışıl parlamak isteyenlere: DRESHOW Kadın Derin V Yakalı Elbise

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Derin dekolteli V yaka kesimi ve rengiyle Duygu Özaslan'ın elbisesine alternatif olarak sunabileceğimiz DRESHOW Kadın Derin V Yakalı Elbise, eşsiz bir tasarıma sahip. Özellikle gece davetlerinde kullanıma uygun olan modeli; düğün, davet, akşam yemeği, kutlama ve partilerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Işıl ışıl parlayan simli kumaş türü ile girdiğiniz ortama ışık saçabileceğiniz eşsiz tasarımın; lacivert, yeşil, bej, siyah, saks mavisi, gümüş rengi ve şarap kırmızısı renk seçenekleri mevcut. Ten renginize uyum sağlayan rengi belirledikten sonra partilerde ışıldamaya hazır olun!

8. Uzun kollu alternatif isteyenlere: Havens Dantel Detaylı Siyah Saten Mini Elbise

"Duygu Özaslan'ın elbisesini çok beğendim ama uzun kollu bir model arıyorum." diyorsanız alternatif olarak sunabileceğimiz Havens Dantel Detaylı Siyah Saten Mini Elbise tam size göre! Yaka kesimi, kemer detayı ve kumaş türüyle ünlü fenomenin giydiği elbiseyi anımsatan model; eşsiz bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. İş toplantısı, özel davet, yemek, parti, düğün ve gece eğlencelerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz elbise, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alır. Topuklu ince bantlı sandalet ve ışıltılı çantalar ile kombin yaparak eşsiz bir tarz yakalayabileceğiniz bu elbiseyi incelemeden geçmeyin.

9. Günlük hayatta tercih edebileceğiniz: TRENDYOLMİLLA Mor Kemerli Örme Elbise

"Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseyi çok beğendim ama günlük hayatta giyebileceğim bir alternatifini arıyorum." diyorsanız TRENDYOLMİLLA Mor Kemerli Örme Elbise tam aradığınız ürün olabilir. Kemer detayı, vücudu saran modeli ve rengi ile sosyal medya fenomeninin giydiği elbiseyi anımsatan modeli, bu yaz üzerinizden çıkarmak istemeyebilirsiniz. XS, S, M ve L beden seçeneklerinde üretilen elbise, kemer detayıyla belinizi olduğundan daha ince gösterir. Mor ve kiremit renk seçenekleriyle yazın cıvıltısını tarzınıza yansıtmanızı sağlayan bu modeli sepetinize eklemek ister misiniz?

10. Kendini özel hissetmek isteyenlere: Kokoş Aşk Özel Tasarım Baby Saçak Detaylı Kiloş Elbise

Derin dekolteli V yaka kesimi ve bele oturan tasarımıyla Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseyi anımsatan Kokoş Aşk Özel Tasarım Baby Saçak Detaylı Kiloş Elbise, uygun fiyatlı en şık alternatifler arasında bulunur. Saçak ve pul detayları ile 2022 sezonu yaz trendlerine uyum sağlayan eşsiz model; düğün, davet, akşam yemeği, parti ve özel arkadaş buluşmalarına şıklığınızla damga vurmanızı sağlar. Özel tasarım elbise, önü açık ışıltılı stiletto ve ışıltılı çantalar ile kombin yapıldığında harika bir uyum yakalar. Sırtı açık bırakan çapraz ip bağlama detayları sayesinde eşsiz herkesi kendinize hayran bırakmaya hazır mısınız?