Duygu Sarışın karantinadan çıktı! Karantinada bakın ne yapmış

Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda bir dişi hekimi çıkışı Snob Magazin objektifine takıldı. Uzun bir aradan sonra dışarı çıktığını ve karantina günlerinde üzerinde çalıştığı senaryo yazarak zaman geçirdiğini belirten Sarışın, "Senaryo yazarak zaman geçirdim. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir senaryo. Onu yazmaya devam ettim" dedi.

Pandemi sürecinde en çok anne ve babasını özlediğini söyleyen Sarışın, "Annemi ve babamı çok özledim. Onlara sarılmayı da çok özledim.

Bu süreç bittikten sonra ilk yapacağım şey onlara doya doya sarılmak olacak" dedi.

