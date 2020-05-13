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Duygu Sarışın karantinadan çıktı! Karantinada bakın ne yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bir süredir Çağatay Ulusoy ile birlikte olan Duygu Sarışın dişçiye gitmek için evinden çıktı. Güzel oyuncu karantinada ne yaptığını açıkladı.

Duygu Sarışın karantinadan çıktı! Karantinada bakın ne yapmış

Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda bir dişi hekimi çıkışı Snob Magazin objektifine takıldı. Uzun bir aradan sonra dışarı çıktığını ve karantina günlerinde üzerinde çalıştığı senaryo yazarak zaman geçirdiğini belirten Sarışın, "Senaryo yazarak zaman geçirdim. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir senaryo. Onu yazmaya devam ettim" dedi.

Pandemi sürecinde en çok anne ve babasını özlediğini söyleyen Sarışın, "Annemi ve babamı çok özledim. Onlara sarılmayı da çok özledim.

DUYGU SARIŞIN (3) SON

Bu süreç bittikten sonra ilk yapacağım şey onlara doya doya sarılmak olacak" dedi.

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