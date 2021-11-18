HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'deki depremler sonrası dikkat çeken "Büyük deprem" açıklaması

Düzce'deki depremler sonrası dikkat çeken "Büyük deprem" açıklaması

18.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Düzce'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük deprem için özellikle Marmara Denizi çevresindeki büyük deprem için uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum" dedi.

Düzce'deki depremler sonrası dikkat çeken "Büyük deprem" açıklaması

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Düzce'de dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Kutoğlu, dün yaşanan depremin 1999 yılında Düzce'de yaşanan 7.2'lik depreme göre farklı kolda meydana geldiğini söyledi.

Bu depremin büyük depremleri hatırlatıcı ve uyarıcı niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Uzun zamandır Marmara bölgesinde 1999'daki İzmit, Gölcük ve Düzce depremlerini takip eden Kuzey Anadolu fayının ana kolunda devamında beklenen deprem bugüne kadar gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu depremler bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük deprem için özellikle Marmara denizi çevresindeki büyük deprem için uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum. Bugüne kadar ne yaptık, ne yapmadık onları gözden geçirmemiz lazım. Bu ölçekteki depremler aynı zamanda uyarıcı olması anlamında şans olarak da sayabiliriz. Biz bugüne kadar bu uyarıları, bu şansı, bu bize tanınan zamanı ne kadar efektif kullanabildik, tartışılır" dedi.

Son dakika: Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildiSon dakika: Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

6990047179f2dddb554b93b47c50ae67

"ÖNLEMLERİ BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN HIZLANDIRMAK GEREKİYOR"

Depreme hazırlık için zemine göre mimarilerin yapılması gerektiğini ve yumuşak zeminlere yüksek yapıların yapılmaması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

Biraz yapı tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yatay mimari diyoruz ama zemine göre mimari diyelim biz ona. Çünkü yumuşak zeminlerde yüksek yapı yapmak doğru değil, uygun değil. Kayalık zeminlerde yüksek yapılar daha uygun yapı tarzı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnşaatçılar, inşaat mühendisleri, statikçiler depreme karşı bina tasarlarken simetrik binalar isterler ancak bazen ekonomik nedenlerle, ekonomik kaygılarla ortaya değişik tarzlarda parsele uygun beşgen, altıgen, farklı şekillerde, yamuk şekillerde bina şekilleri çıkıyor. Bunlar her ne kadar yeni beton standartlarına göre yapılsa da yine de yapı elemanları bakımından sıkıntı yaratabilecek binalar oluyor. Düzce'deki ve Konya'daki deprem olduğu yer bakımından en az sismik aktivitesi olan bölge Konya. Türkiye'nin teknonik yapısının baskı altında olduğunu gösteriyor. O nedenle alınması gereken önlemleri daha da üzülmemek için büyük acılar yaşamamak için biraz daha hızlandırmak lazım.

Son Dakika: Düzce'de bir deprem dahaSon Dakika: Düzce'de bir deprem daha

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Fetullah Gülen'in yeğeni konuştu: Soyadımın gülen olması...Fetullah Gülen'in yeğeni konuştu: Soyadımın gülen olması...
Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Aldığı dairede bir gün bile oturamadı, tüm borçlar üzerine kaldı

Aldığı dairede bir gün bile oturamadı, tüm borçlar üzerine kaldı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.