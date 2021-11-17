Son dakika: Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Düzce'de deprem meydana geldi. Saat 15:40'ta meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 Kandilli Rasathanesi ise 5.2 olarak duyurdu.
Depremin merkez üssünü AFAD Düzce merkez olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise Yayakbaşı olduğunu belirtti. Deprem, yerin 18.29 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Öte yandan kentte saat 15.57'de de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,11 kilometre derinliğinde oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası yaptığı açıklamada "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." diye konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada şu ana kadar İstanbul'da olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.
Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.
CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.
CNN Türk Sunucusu Göksu Öngören Özgür, stüdyoda hissettikleri depremin ardından canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 15.40'ı gösterdiği civarda Bağcılar'daki stüdyolarımızda depremi hissettik. Kameraman arkadaşımla birlikte 'acaba mı' kaygısına düştük. Ben, başımın döndüğünü hissettim demeye kalmadı yukarıdaki ışıklara baktık ve ışıkların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık.
Düzce'de meydana gelen depremde sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.
Okuyucu Yorumları 30 yorum