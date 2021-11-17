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  4. Son dakika: Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Son dakika: Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

17.11.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Düzce olduğunu ve büyüklüğünün 5.0 olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Düzce Valisi Cevdet Atay'dan deprem sonrası ilk açıklama geldi. Öte yandan saat 15:57'de kentte 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Düzce'de deprem meydana geldi. Saat 15:40'ta meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 Kandilli Rasathanesi ise 5.2 olarak duyurdu.

Depremin merkez üssünü AFAD Düzce merkez olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise Yayakbaşı olduğunu belirtti. Deprem, yerin 18.29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Öte yandan kentte saat 15.57'de de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,11 kilometre derinliğinde oldu.

BAKAN SOYLU: GEÇMİŞ OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası yaptığı açıklamada "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirmeDüzce'de meydana gelen deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme

DÜZCE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

duzce deprem

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." diye konuştu.

İMAMOĞLU: BİR OLUMSUZLUK YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada şu ana kadar İstanbul'da olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

Düzce'de 5,3'lük deprem! Vatandaşların kaçış anları kameradaDüzce'de 5,3'lük deprem! Vatandaşların kaçış anları kamerada

Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.

DEPREM UZMANI ERSOY: HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR

CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

CNN TÜRK SUNUCUSU ÖZGÜR: BAŞIMIN DÖNDÜĞÜNÜ HİSSETTİM

CNN Türk Sunucusu Göksu Öngören Özgür, stüdyoda hissettikleri depremin ardından canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 15.40'ı gösterdiği civarda Bağcılar'daki stüdyolarımızda depremi hissettik. Kameraman arkadaşımla birlikte 'acaba mı' kaygısına düştük. Ben, başımın döndüğünü hissettim demeye kalmadı yukarıdaki ışıklara baktık ve ışıkların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık.

DEPREM PANİĞİ KAMERADA

Düzce'de meydana gelen depremde sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
iyi salladı pendigi valla Allah yardımcımız olsun
alla beterinden korusen evde uzaniyordum baya hissettim
Allah korusun

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