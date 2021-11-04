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Düzenli regl oldu! Hamileliğini 6. ayda öğrenen TikTok kullanıcısının hikayesi herkesi şaşırttı

04.11.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne olmak aslında her kadının hayalleri arasında yer alıyor. Bazı hamilelikler planlandığı gibi ilerlerken bazıları ise tamamen sürprizlere gebe olabiliyor. İşte TikTok kullanıcısı Nydia Martiza’nın hamilelik serüveni de tamamen bir sürpriz oldu. Maritza, hiçbir semptomu olmamasına, doğum kontrolüne dikkat etmesine ve âdet görmesine rağmen hamile olduğunu öğrendi. Üstelik bu durumu fark ettiğinde bebek 6 aylık olmuştu.

Düzenli regl oldu! Hamileliğini 6. ayda öğrenen TikTok kullanıcısının hikayesi herkesi şaşırttı

TikTok kullanıcısı Nydia Martiza bir hayli ilginç hamilelik hikâyesiyle sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Hastaneye gittiğinde 6 aylık hamile olduğunu öğrenen kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı ve durumu takipçileriyle paylaştı. Kız kardeşi ve yakın arkadaşlarının son zamanlarda her zamankinden farklı göründüğünü dile getirdiği Martiza, aslında vücudunda herhangi bir değişiklik fark etmediğini söyledi. Doktorun hamilelik testi yapılmasını istemesi üzerine şaşırdığını belirten Martiza, hamile olmadığından çok emin bir şekilde testi yaptırdığını vurguladı. En ufak bir gebelik semptomu göstermeyen Maritza, düzenli olarak regl oluyor ve doğum kontrol hapını da alıyordu.

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TESTİN SONUCUNA İNANAMADI

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Hamilelik testini evinde yaptığında sonucun pozitif çıktığını gören Martiza, hemen doktor randevusu aldı. Doktor randevusunda ise daha da şaşırdı ve 6 aylık hamile olduğunu öğrendi. Durumu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra kullanıcılar âdeta kadını soru yağmuruna tuttu. Herhangi bir hamilelik belirtisi göstermediğini öne süren kadına takipçileri “Karnın hiç büyümedi mi?” diye sordu. Martiza, karnının 7. ayın başlarında ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi. Hatta yaptığı paylaşımda karnının sadece bir gecede büyüdüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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