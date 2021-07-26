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Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli film serisinden resmen ayrıldığını açıkladı

26.07.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada ses getirmeyi başaran film serisi Hızlı ve Öfkeli’nin geçtiğimiz aylarda 9. halkası beyaz perde de seyircisini selamladı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan film gişedeki başarısından sonra ünlü oyuncular Dwayne Johnson ve Vin Diesel’in gerginliğine sahne oldu. Johnson film serisiyle ilgili yaptığı açıklamayla Hızlı ve Öfkeli hayranlarını üzdü.

Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli film serisinden resmen ayrıldığını açıkladı

Yasa dışı sokak yarışlarını konu alarak yola çıkan Hızlı ve Öfkeli serisi, dünya çapında inanılmaz bir kazanç ve popülariteyle yoluna devam etti.Universal’a milyarlarca dolar kazandıran seride rol alan iki süper star Vin Diesel ve Dwayne Johnson’ın arasının iyi olmadığı tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Eski profesyonel güreşçi ve en çok kazanan aktörler listesinin zirvesinde yer alan Dwayne Johnson ile Vin Diesel arasındaki bitmeyen gerilimler yüzünden Hızlı ve Öfkeli filmlerinde ikisinin aynı sahnede olması gereken sahne sayıları minimuma indirilerek iki aktörün yan yana gelmemesi sağlanmıştı. Bu gerilim bir kez daha ateşlendi. The Rock (Kaya) lakabıyla bilinen Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli film serisinin kendisi için bittiğini duyurdu.

“BOL ŞANS DİLİYORUM”

Vin Diesel’in aralarındaki savaş baltalarını gömdüklerini ve 2019 yılında gerilimi sonlandırdıklarını söylemesine rağmen Dwayne Johnson sert bir tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, “Onlara Hızlı ve Öfkeli 9'da başarılar diliyorum. Onlara Hızlı ve Öfkeli 10 ile 11'de ve yapacakları Hızlı ve Öfkeli filmlerinin geri kalanında bensiz olacaklarından bol şans diliyorum" dedi.

The Rock aynı zamanda Hobbes ve Shaw'ın devam filminde görünebileceğini ancak ana etkinlikte rol almayacağını ima etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson
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