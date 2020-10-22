e-Nabız uygulaması indirme... e-Nabız nedir, nasıl kullanılır? e- Nabız'a nasıl giriş yapılır? e-Nabız rapor sonuçları görme!

Sağlık Bakanlı'ğının uygulaması olan e-Nabız uygulaması ile vatandaşlar her türlü sağlık kayıtlarını görebilecekler. e-Nabız (Kişisel Sağlık Sistemi) ile vatandaşlar hastanede yaptırdıkları muayene, tedavi ve tetkiklerin sonuçlarını görebiliyor.

Vatandaşların sağlığı hakkında her türlü kolaylığı sağlayan e-Nabız uygulaması nasıl kullanılır araştırılmaya başlandı. Peki **e-nabız kayıt nasıl olunur? e-Nabız nedir?

E-NABIZ NEDİR?

Kişinin hastane ortamında yaptığı muayene, tetkik ve tedavi gibi işlemlerin nasıl sonuçlandığını, nasıl işlemler yapıldığını, tıbbi özgeçmişini, kendi adına üretilmiş sağlık bilgilerini yönetmesi ve incelemesi için yapılan bir uygulamadır.

E-NABIZ NE İŞE YARAR?

e-Nabız uygulaması ile birlikte kişinin sağlık özgeçmişini, tedavi sürecini incelerken aynı zamanda diğer doktorların da görmesini sağlar. Bu sayede doktorlar talep edeceği testleri kişiden sürekli istemezler. e-Nabız uygulaması ne işe yarar merak eden vatandaşlara bu uygulamayla birlikte tedavi sürecinin daha hızlı sonuç vereceğini ve başarılı olma ihtimalinin yüksek olacağını belirtelim.