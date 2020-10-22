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e-Nabız uygulaması indirme... e-Nabız nedir, nasıl kullanılır? e- Nabız'a nasıl giriş yapılır? e-Nabız rapor sonuçları görme!

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği e-Nabız uygulaması vatandaşların birçok sağlık işlemlerinin 24 saat boyunca takibini sağlamaya yardımcı oluyor. e-Nabız kaydı nasıl yapılır araştıran vatandaşlar, telefonlarına e-Nabız uygulamasını indirerek sağlık raporları, koronavirüs sonuçları ve tahlil sonuçlarına ulaşabiliyor. E Nabız ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte e- Nabız hakkında merak edilen tüm detaylar...

e-Nabız uygulaması indirme... e-Nabız nedir, nasıl kullanılır? e- Nabız'a nasıl giriş yapılır? e-Nabız rapor sonuçları görme!

Sağlık Bakanlı'ğının uygulaması olan e-Nabız uygulaması ile vatandaşlar her türlü sağlık kayıtlarını görebilecekler. e-Nabız (Kişisel Sağlık Sistemi) ile vatandaşlar hastanede yaptırdıkları muayene, tedavi ve tetkiklerin sonuçlarını görebiliyor.
Vatandaşların sağlığı hakkında her türlü kolaylığı sağlayan e-Nabız uygulaması nasıl kullanılır araştırılmaya başlandı. Peki **e-nabız kayıt nasıl olunur? e-Nabız nedir?

E-NABIZ NEDİR?

Kişinin hastane ortamında yaptığı muayene, tetkik ve tedavi gibi işlemlerin nasıl sonuçlandığını, nasıl işlemler yapıldığını, tıbbi özgeçmişini, kendi adına üretilmiş sağlık bilgilerini yönetmesi ve incelemesi için yapılan bir uygulamadır.

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E-NABIZ NE İŞE YARAR?

e-Nabız uygulaması ile birlikte kişinin sağlık özgeçmişini, tedavi sürecini incelerken aynı zamanda diğer doktorların da görmesini sağlar. Bu sayede doktorlar talep edeceği testleri kişiden sürekli istemezler. e-Nabız uygulaması ne işe yarar merak eden vatandaşlara bu uygulamayla birlikte tedavi sürecinin daha hızlı sonuç vereceğini ve başarılı olma ihtimalinin yüksek olacağını belirtelim.

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E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Nabız uygulamasına iki farklı şekilde giriş yapılıyor. Birincisi internet üzerinden https://enabiz.gov.tr adresinden e-Nabız web sitesine giriş yaparak hayıt olunabilir. Bu işlem internet kullanılan tüm telefon ve diğer cihazlarda sağlanır. e-Nabız sistemini kullanmak için diğer bir yöntem ise e-Devlet kullanıcı bilgileriyle birlikte sisteme giriş yaparak e-Nabız uygulamasını kullanmak. Bunlar dışında eğer Aile hekiminizle görüşüyorsanız, geçici e-Nabız şifresi talep edebilirsiniz. Aile hekimleri bu konuda yardımcı olacaktır.

E-NABIZ NASIL KULLANILIR?

Tüm vatandaşlar e-Nabız uygulamasına mobil imza ve e-Devlet giriş bilgileriyle girebilir. e-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar yukarıda da belirttiğimiz gibi aile hekimlerinden geçici olarak şifre alabilecekler. Aile hekiminden geçici şifre alabilmek için mutlaka aile hekimlerine cep telefonu numaranızı vermeniz gerekecektir. Aile hekiminize bu işlem sonrası iki farklı şifre gelecektir. Geçici şifreyi aile hekimi ile paylaştıktan sonra kendi şifrenizle uygulamaya girebileceksiniz.

E-NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." denilmişti. Koronavirüs testi yaptıran vatandaşlar sonuçlarını e-Nabız üzerinden öğrenebilecek.

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