Ebrar isminin anlamı nedir? Hercai dizisinin Gül'ü de bu isme sahip! Kur'an'da geçiyor mu? Yanına yakışan isimler

Çocuğuna isim seçme hazırlığında olan aileler binlerce isim arasında kalıyor. Bu noktada isimlerin anlamları büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda bazı dönemlerde bazı isimler çok daha fazla popüler olduğu için bunlara çok sayıda bebekte rastlanabiliyor. Son dönemde popüler olan kız çocuğu isimlerinden bir tanesi de Ebrar ismi. Bu nedenle Ebrar isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Ebrar ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

EBRAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ebrar isminin birkaç anlamı bulunuyor. Bilinen ilk anlamı ise hayır sahipleri anlamı. Bunun yanı sıra bu güzel ismin; iyiler, dindarlar ve özü sözü doğru olanlar gibi anlamları da bulunuyor. Şeş Ebrar yani altı hayır sahibi; Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olarak geçiyor.

Bu isim son dönemde popüler hale gelen bir isim olduğu için çok sayıda ünlüde bulunmuyor. Ancak ekranların ilgiyle izlenen dizisi Hercai'deki Gül karakterinin de gerçek ismi. Gül karakterine hayat veren ve sevimliliğiyle yeteneğine herkesin hayran kaldığı çocuk oyuncunun ismi Ebrar Alya Demirbilek. Oyuncunun ailesi bu ismi seçerken Alya ismiyle beraber kullanmayı tercih etmiş. Aynı zamanda bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de de pek çok yerde geçiyor. Bu nedenle böyle bir beklentisi olan aileler bu ismi gönül rahatlığıyla koyabiliyor.