Azra isminin anlamı nedir? Bu isme sahip ünlüler kimler? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Ailelerin çocuklarına isim seçerken en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi isimlerin anlamları. Bu yüzden çok sayıda isim arasından tercih yaparken isimlerin anlamlarına ve analizlerine özen gösteriliyor. Ebeveynlerin çocuklarına koymayı tercih ettikleri ve çok sayıda ünlünün de sahip olduğu isimlerden bir tanesi de Azra ismi. Bu nedenle Azra isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Azra ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
2002 yılında Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın ile çok daha popüler bir hale gelen bu ismin çok sayıda anlamı bulunuyor. İsim TDK'nın kişi adları sözlüğünde de yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğüne göre ismin ilk anlamı el değmemiş bakire kız. İsmin delinmemiş inci ve ayak basılmamış kum şeklinde iki anlamı daha bulunuyor. Bunların yanı sıra Medine'nin diğer bir adı da olan bu isim aynı zamanda Hz. Meryem'e verilen ad. Bu güzel isme sahip ünlüler ise şu şekilde:
Çocuğuna bu ismi koymayı düşünen kişiler tarafından bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Arapça kökenli olan bu isim Kur'an'da geçmiyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
İsmin anlamlarına ek olarak analizleri de insanlar tarafından merak ediliyor. İsimlerin içerisinde bulunan harflerin temsil ettiği karakter özellikleri olduğuna ve bu özelliklerin bu isme sahip olan kişilerin karakterlerinde etkili olduğuna inanılıyor. İşte Ayşe isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Doğuştan liderlik vasfına sahip olan bu kişiler, sorumluluk ve görev insanı olarak biliniyorlar. Lüksü seven ve standartları yüksek olan bu kişiler çevrelerinde zeki olarak tanınıyorlar. İç dünyalarında yoğun duygu yaşayan bu insanlar aynı zamanda bu duygularını dışarıya yansıtmak konusunda da çekince duymuyorlar. Enerjileri hiç tükenmiyor ve işleri konusunda çok özenli davranıyorlar.
Azra ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Çok sayıda manası olan bu ismin anlamından ve analizinden yola çıkılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Cesur ve özgürlükten yana yapıları olan bu kişilerin bazı durumlarda cesaretlerini kontrol altına almaları ve hemen karar verebilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda insanların düşüncelerini dikkate almaları ve esnek davranabilmeleri bazı durumlarda işlerine oldukça yarayacak. İş ahlakları yüksek olduğu için iş hayatlarına fazlaca özen gösterebiliyorlar. Ancak iş hayatları ile özel hayatları arasında denge bulmakta zorluk yaşayabilecekleri için bu noktada da dikkatli olmalarında fayda var.
Azra isminin yanına ikinci isim olarak ise Nur, Mina, Betül, Sena, Mira, Lina, Duru, Elif, Meryem, Nil, Naz, Nisa, Melis ve Su isimleri önerilebiliyor.
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