Azra isminin anlamı nedir? Bu isme sahip ünlüler kimler? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Ailelerin çocuklarına isim seçerken en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi isimlerin anlamları. Bu yüzden çok sayıda isim arasından tercih yaparken isimlerin anlamlarına ve analizlerine özen gösteriliyor. Ebeveynlerin çocuklarına koymayı tercih ettikleri ve çok sayıda ünlünün de sahip olduğu isimlerden bir tanesi de Azra ismi. Bu nedenle Azra isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Azra ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

AZRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

2002 yılında Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın ile çok daha popüler bir hale gelen bu ismin çok sayıda anlamı bulunuyor. İsim TDK'nın kişi adları sözlüğünde de yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğüne göre ismin ilk anlamı el değmemiş bakire kız. İsmin delinmemiş inci ve ayak basılmamış kum şeklinde iki anlamı daha bulunuyor. Bunların yanı sıra Medine'nin diğer bir adı da olan bu isim aynı zamanda Hz. Meryem'e verilen ad. Bu güzel isme sahip ünlüler ise şu şekilde:

Azra Akın (manken)

Azra Kohen (yazar)

Azra Erhat (yazar)

Azra Deniz Okyay (senarist, yönetmen)

Çocuğuna bu ismi koymayı düşünen kişiler tarafından bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Arapça kökenli olan bu isim Kur'an'da geçmiyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.