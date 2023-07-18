MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebrar Karakurt "Milli utancımız" başlıklı habere tepki gösterdi! Ünlü isimlerden destek yağdı

Ebrar Karakurt "Milli utancımız" başlıklı habere tepki gösterdi! Ünlü isimlerden destek yağdı

18.07.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı kupayı kazandı. Şampiyonluğun ardından paylaşım yapan Ebrar Karakurt ile ilgili "Milli utancımız" başlıklı bir haber sosyal medyada gündem oldu. Karakurt o habere kayıtsız kalamadı.

Filenin Sultanları Çin’i 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Final maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan biri olan Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" demişti. Başarılı voleybolcunun paylaşımının ardından yapılan “Milli utancımız” isimli bir haber tepki çekti.

EBRAR-karakurt2

"BENİM BÜYÜKLÜK ŞAKA MI?"

Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Karakurt "Uçakta uyurken bile birilerini kudurtuyorum... Benim büyüklük şaka mı?" dedi.

ebrar3

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Ebrar Karakurt'a ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Karakurt'a destek verenler arasında Ceylan Ertem, Işın Karaca, Pınar Altuğ ve Armağan Çağlayan da yer aldı.

armağan

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Nasıl insanlarsınız ya? Nasıl? Hepimizin yüzünü güldüren, hepimizi sevindiren isimlerden bir tanesi Ebrar! Utanmıyor musunuz ya? Hiç mi? Yazık! Günah! Yanındayız Ebrar... Yedirmeyiz seni … Biz Ebrar ile gurur duyuyoruz… Gurur…." cümlelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu yarın boşanıyor! Ayrılığın nedeni... Ünlü oyuncu yarın boşanıyor! Ayrılığın nedeni...
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt sosyal medya Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü! Mezar açıp gömdü

Tatilde sevgilisini boğarak öldürdü! Mezar açıp gömdü

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.