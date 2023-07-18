Ebrar Karakurt "Milli utancımız" başlıklı habere tepki gösterdi! Ünlü isimlerden destek yağdı

Filenin Sultanları Çin’i 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Final maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan biri olan Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" demişti. Başarılı voleybolcunun paylaşımının ardından yapılan “Milli utancımız” isimli bir haber tepki çekti.

"BENİM BÜYÜKLÜK ŞAKA MI?"

Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Karakurt "Uçakta uyurken bile birilerini kudurtuyorum... Benim büyüklük şaka mı?" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Ebrar Karakurt'a ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Karakurt'a destek verenler arasında Ceylan Ertem, Işın Karaca, Pınar Altuğ ve Armağan Çağlayan da yer aldı.

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Nasıl insanlarsınız ya? Nasıl? Hepimizin yüzünü güldüren, hepimizi sevindiren isimlerden bir tanesi Ebrar! Utanmıyor musunuz ya? Hiç mi? Yazık! Günah! Yanındayız Ebrar... Yedirmeyiz seni … Biz Ebrar ile gurur duyuyoruz… Gurur…." cümlelerine yer verdi.

