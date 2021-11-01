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Ebrar Karakurt'tan Cadılar Bayramı paylaşımı: Babam kurban keserken...

01.11.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ebrar Karakurt son olarak Cadılar Bayramı yorumuyla güldürdü.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt hem başarıları hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. İtalya'nın Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldı.

Karakurt kendi makyajını kendisi yaparken ilginç görüntüsüyle dalga da geçti. Karakurt kendisine gelen "Cadılar Bayramı'nı neden kutluyorsun?" tepkilerine de güldüren bir yanıt verdi.

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Ebrar Karakurt çektiği videoda "Bu bayramda bir Kurbam Bayramı değil ama idare ediyoruz. Cadı olmaya çalışıyoruz bu bayramda. Babam kurban keserken onu izlemek vardı ama olmuyor yani burası İtalya..." dedi.

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"HAYATIM INSTAGRAM'DAKİ KADAR RENKLİ DEĞİL"

Ünlü sporcu daha önce yaptığı açıklamada sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade etmişti.

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Ebrar, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres, bazen çok mutluluk. Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Ebrar Karakurt
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