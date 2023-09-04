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  4. Ebrar Karakurt’u eleştiren Buket Aydın Yeşim Salkım’ı çıldırttı! “Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil”

Ebrar Karakurt’u eleştiren Buket Aydın Yeşim Salkım’ı çıldırttı! “Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil”

04.09.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spiker Buket Aydın’ın mili voleybolcu Ebrar Karakurt’la ilgili sert sözlerinin ardından Yeşim Salkım zehir zemberek açıklamalarda bulundu. "En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" diyen Salkım’a Buket Aydın’dan yanıt gecikmedi. Ünlü isimlerin tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt’u eleştiren Buket Aydın Yeşim Salkım’ı çıldırttı! “Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil”

Sosyal medyadaki yorumlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın'ın Ebrar Karakurt ile ilgili söyledikleri olay oldu. Aydın'ın sözlerine dayanamayan Yeşim Salkım adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

"EBRAR KARAKURT MUHABBETİNDEN ÇOK SIKILDIM"

"Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım." diyen Buket Aydın açıklamasında "Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var, çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri artırmanın ötesine geçemiyor" sözlerine yer verdi.

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"HERKES KENDİ YATAK ODASINDAN SORUMLU"

Buket Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Yeşim Salkım "Buket kapa çeneni artık! Çok ve boş konuşuyorsun. Herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok! Yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" diyerek sert çıktı.

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BUKET AYDIN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Yeşim Salkım'a yanıt veren Buket Aydın "Ebrar’ın üzerine gidilmesini doğru bulmadığımı, fevri çıkışlarının gençliğine verilmesini söylediğim tweeti bile küçük beyninizle nerelere çekmişsiniz. Övündüğü tek şey boşandığı (sepetlendiği) kocaları olan bir teyze var ona da cevabımı mahkemede vereceğim. Yatak teri alın teri falan bir şeyler saçmalamışsın. 19 yaşımdan beri çalışıyorum ama seni de anlıyorum kişi kendinden bilir işi.

"BEN SPOR HOCASIYLA TERLEMEDİM"

Ben spor hocasıyla terlemedim canlı yayındaki spot ışıkları ile terledim. Her okuduğuna inanacaksan o zaman bu haberi hatırla. Haydi iyi geceler" açıklamasını yaptı.

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YEŞİM SALKIM ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Aydın'ın paylaşımına yanıt veren Salkım ise şu sözlere yer verdi: "Bak kızım ben aldatırım ,boşarım senin gibi hemcinsimin kocalarına göz koymam. Evlenirim ayrılırım metres olmam, kredi kartlarımı başkaları ödemez. Eski kayınpederin Sarıgül’e sor iyi tanır beni. Erol Köse'ye de sor o da iyi bilir ne de olsa Hakan Uzan'ın sırdaşıydı Yakın ilişkilerini takip eden. Bir de seninkilerin adı belli yazsana şuraya şu hocanın adını ben de bileyim! Hayır çok var bende. Bekar yalnız benimkiler, evli yok içlerinde.

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"KİMİNLE NE KADAR TERLEDİN BEN BİLEMEM"

Ter muhabbetine gelince kiminle ne kadar terledin ben bilemem. Üzerine alınman kimin işi iyi bildiğini gösteriyor. Sepetlenmeğe gelince onu da TV yöneticilerine soralım daha doğru bilgi alırız yaşın küçük ama mahiretin büyük."

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Buket Aydın Yeşim Salkım Ebrar Karakurt sosyal medya söyledi

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