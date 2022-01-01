Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge 2020'den aşk pozunu paylaştı! Değişimi dikkatlerden kaçmadı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. İmge, voleybolcu sevgilisi Karakurt ile 2020 yılından bir pozunu paylaştı. İmge'nin burnundaki değişim, dikkatlerden kaçmadı.
İddialı pozlarıyla dikkat çeken İmge'nin, Instagram'da 50 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşayan İmge'ye, ''Eriyorum ulan'' ve ''Tanrı kadını yarattı'' gibi övgü dolu yorumlar gelmişti.
Ünlü çift, 2022 yılına İtalya'daki evlerinde girdi.
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