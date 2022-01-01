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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge 2020'den aşk pozunu paylaştı! Değişimi dikkatlerden kaçmadı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge 2020'den aşk pozunu paylaştı! Değişimi dikkatlerden kaçmadı

01.01.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola'da Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, cinsel yönelimi nedeniyle tartışmaların odağında yer alan bir isim. Bir dönem, sevgilisi İmge ile pozunu paylaştığı için linç edilen ancak kendisine yağan destek mesajları ardından aşkını göz önünde yaşamaya karar veren Karakurt, şimdilerde İtalya'da yaşıyor. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, 2020 yılından paylaştığı bir kare ile şaşırttı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge 2020'den aşk pozunu paylaştı! Değişimi dikkatlerden kaçmadı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. İmge, voleybolcu sevgilisi Karakurt ile 2020 yılından bir pozunu paylaştı. İmge'nin burnundaki değişim, dikkatlerden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge eski halini paylaştı! Estetik detayı dikkatlerden kaçmadı

İddialı pozlarıyla dikkat çeken İmge'nin, Instagram'da 50 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge eski halini paylaştı! Estetik detayı dikkatlerden kaçmadı

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşayan İmge'ye, ''Eriyorum ulan'' ve ''Tanrı kadını yarattı'' gibi övgü dolu yorumlar gelmişti.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge 2020'den aşk pozunu paylaştı! Değişimi dikkatlerden kaçmadı

Ünlü çift, 2022 yılına İtalya'daki evlerinde girdi.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge 2020'den aşk pozunu paylaştı! Değişimi dikkatlerden kaçmadı


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Ebrar Karakurt
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