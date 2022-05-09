Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisi İrem Tuncer güzelliğiyle dikkat çekti!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde oyuncu İrem Tuncer'le olan aşkını duyurarak sosyal medyayı sallamıştı. Aşk hayatı magazin basınında oldukça geniş yer bulan Ebrar Karakurt'un ise yeni sevgilisi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

İlk olarak cinsel yönelimini İmge'yle paylaştığı fotoğraf sonrası sosyal medyada duyuran Ebrar Karakurt, o günlerde de cinsel yönelimi nedeniyle pekçok tepkiyle karşılaşmıştı.

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

İmge ile ayrılığının ardından oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşadığını ilan eden Ebrar Karakurt'un sevgilisi güzelliğiyle sosyal medyayı adeta salladı.

Aşk hayatını doğal karşılayanların yanı sıra bu konuya tepki gösteren kişilerde sosyal medyada yer aldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ebrar Karakurt'un oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başladığını duyurmasının ardından, İrem Tuncer'in sosyal medya hesabı birçok kişi tarafından takip edildi.

Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan İrem Tuncer, paylaşımlarıyla adeta kasıp kavurdu.

Güzel oyuncunun Instagram hesabında 12,8 bin takipçisi bulunuyor.



