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Ebru Gündeş'in anne acısı! Konserinde gözyaşlarına boğuldu

12.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesini son yolculuğuna uğurladıktan sonra sahneye çıkan Ebru Gündeş, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarını tutamadı. Seyirciye arkasını dönerek hüngür hüngür ağlayan Gündeş, sahneyi yarıda keserek ara verdi.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in annesi Müjdan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı büyük acının ardından dün akşam Belek'teki bir otelde konser veren şarkıcı, sahnede zor anlar yaşadı.

SAHNEDEN İNDİ

Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, peş peşe sevilen şarkılarını okudu. Büyük bir acı yaşayan sanatçı, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Seyircilere arkasını dönerek ağlayan sanatçı, gözyaşlarına hakim olamayınca sahneden inerek konserine ara vermek zorunda kaldı.

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ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ebru Gündeş'in uzun yıllardır şeker, tansiyon ve kolesterol hastalıkları bulunan annesi Müjgan Bilgin, koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti. Bilgin, için 25 Temmuz'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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Ebru Gündeş
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