Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw ile pozu sızdı! Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi kesenin ağzını açmış

Ebru Gündeş Reza Zarrab ile boşanmasından sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşıyordu. Son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Gündeş bu iddialara yanıt vermemişti. Kuzey Iraklı iş insanının Cansu Taşkın ve Bahar Candan ile pozları ortaya çıkmıştı.

Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw arasındaki aşk iddiasıyla ilgili aylar sonra bir fotoğraf sızdı! Rassan’ın Ebru Gündeş'e pahalı hediyeler aldığı da iddia edildi. Son iddia ise iş insanı Rassan Khoshnaw'un ünlü şarkıcıya Maybach araba aldığı yönünde...

İddiayı sosyal medyada paylaşan kişi ise fenomen Bahar Deniz oldu.

Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz aylarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takılmıştı.



