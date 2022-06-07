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Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw ile pozu sızdı! Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi kesenin ağzını açmış

07.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reza Zarrab ile boşanan şarkıcı Ebru Gündeş’in bir süredir isminin anıldığı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile fotoğrafı ortaya çıktı. Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Gündeş'e pahalı hediyeler de almış. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen aşk iddiası sonrası taraflar sessiz kalmıştı. İş insanının Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw ile pozu sızdı! Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi kesenin ağzını açmış

Ebru Gündeş Reza Zarrab ile boşanmasından sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşıyordu. Son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Gündeş bu iddialara yanıt vermemişti. Kuzey Iraklı iş insanının Cansu Taşkın ve Bahar Candan ile pozları ortaya çıkmıştı.

Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw arasındaki aşk iddiasıyla ilgili aylar sonra bir fotoğraf sızdı! Rassan’ın Ebru Gündeş'e pahalı hediyeler aldığı da iddia edildi. Son iddia ise iş insanı Rassan Khoshnaw'un ünlü şarkıcıya Maybach araba aldığı yönünde...

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İddiayı sosyal medyada paylaşan kişi ise fenomen Bahar Deniz oldu.

Ebru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdıEbru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı

Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu. Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz aylarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Gündeş
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