MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş kızını neden gizliyor? "Reza Zarrab’ın düşmanları..."

Ebru Gündeş kızını neden gizliyor? "Reza Zarrab’ın düşmanları..."

06.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş gerek yaptığı işlerle gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ebru Gündeş'in kızını basından saklama çabası yeniden konuşulmaya başlandı. Ebru Gündeş'in kızını Reza Zarrab’ın düşmanlarından korktuğu için sakladığı iddia edildi.

Yılbaşına Kıbrıs'ta sahne olarak giren Ebru Gündeş yeni yıla girdikten kısa bir süre sonra kendisini izleyen kızı Alara’nın yanına koştu. Kızının alnına öpücük konduran Ebru Gündeş şarkısını söylemeye devam etti.

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Gündeş, kızının görüntüsünü basınla paylaşan izleyicisine de kızdı. Kızını gözlerden uzak büyütmeye çalışan Ebru Gündeş'in bu çabasının sebebine dair de Seren Serengil'den bir yorum gecikmedi.

5efd6e8a45d2a04ed8f59f0c

Gündeş’in kızının yüzünü gizlemeye çalışması hakkında Seren Serengil "Babası Reza Zarrab’ın düşmanları kıza zarar vermesin diye Ebru bu şekilde davranıyor olabilir, haklı. Ben de duydum bir yere gittiklerinde Alara’nın görünmesini istemiyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Erotik dansı gündemde! "Lezbiyenlik ne alaka?"Erotik dansı gündemde! "Lezbiyenlik ne alaka?"
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay! 23 milyon abone…

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay! 23 milyon abone…

İddialı yarışmacı şef ceketini giydi! Yeni finalist belli oldu

İddialı yarışmacı şef ceketini giydi! Yeni finalist belli oldu

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı

20 yıldır aranıyordu! Mafya babasını o uygulama yakalattı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.