Ebru Gündeş kızını neden gizliyor? "Reza Zarrab’ın düşmanları..."

Yılbaşına Kıbrıs'ta sahne olarak giren Ebru Gündeş yeni yıla girdikten kısa bir süre sonra kendisini izleyen kızı Alara’nın yanına koştu. Kızının alnına öpücük konduran Ebru Gündeş şarkısını söylemeye devam etti.

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; Gündeş, kızının görüntüsünü basınla paylaşan izleyicisine de kızdı. Kızını gözlerden uzak büyütmeye çalışan Ebru Gündeş'in bu çabasının sebebine dair de Seren Serengil'den bir yorum gecikmedi.

Gündeş’in kızının yüzünü gizlemeye çalışması hakkında Seren Serengil "Babası Reza Zarrab’ın düşmanları kıza zarar vermesin diye Ebru bu şekilde davranıyor olabilir, haklı. Ben de duydum bir yere gittiklerinde Alara’nın görünmesini istemiyor” dedi.

