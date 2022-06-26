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  4. Ebru Polat börek ve ayrana verdiği paraya 'pes' dedi

Ebru Polat börek ve ayrana verdiği paraya 'pes' dedi

26.06.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve yorumlarla dikkat çeken Ebru Polat hayat pahalılığına sitem etti. Bir börek ve ayran alan ve fiyatı görünce şoke olan Ebru Polat sosyal medyadan da paylaşım yaptı.

Ebru Polat börek ve ayrana verdiği paraya 'pes' dedi

Dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat zaman zaman zamlara dair yorumlar da yapıyor. Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen ünlü şarkıcı Ebru Polat daha önce de suyun zamlanmasına isyan etmişti.

Ebru Polat bu sefer de atıştırmak için küçük bir börek ve bir ayran aldı. Polat börek ve ayrana verdiği paraya şoke oldu.

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Şarkıcı Polat paylaşımında "1 küçük börek 1 ayran 54 TL! Pes cidden pes. Allah parası olmayanların yardımcısı olsun" dedi.

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Bu defa tamamen üstsüz! Eteğini kalçasına kadar indirip... Bu defa tamamen üstsüz! Eteğini kalçasına kadar indirip...
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Ebru Polat
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