Ebru Polat börek ve ayrana verdiği paraya 'pes' dedi

Dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat zaman zaman zamlara dair yorumlar da yapıyor. Sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilen ünlü şarkıcı Ebru Polat daha önce de suyun zamlanmasına isyan etmişti.

Ebru Polat bu sefer de atıştırmak için küçük bir börek ve bir ayran aldı. Polat börek ve ayrana verdiği paraya şoke oldu.

Şarkıcı Polat paylaşımında "1 küçük börek 1 ayran 54 TL! Pes cidden pes. Allah parası olmayanların yardımcısı olsun" dedi.

