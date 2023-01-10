Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından boxerlı pozlarını paylaştı.

Ebru Polat, ''Daha fazla ben'' diyerek takipçilerine OnlyFans hesabının linkini de verdi.

15 yıl sonra avukatlığa geri dönen yıldız, kendisine bir hukuk bürosu açmak istediğini söylemişti.

Güzellik sektöründen oldukça büyük paralar kazanan Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda arsa satın aldı.

Cüretkar stiliyle magazin basınını meşgul eden Ebru Polat, zengin ve bekar erkeklerin ayaklarına kapandığını ve kendisine köle olmak istediklerini anlatmıştı.



