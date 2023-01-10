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Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

10.01.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve girişimci Ebru Polat, boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı. Ebru Polat paylaşımına ''Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'' notunu düştü.

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından boxerlı pozlarını paylaştı.

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Ebru Polat, ''Daha fazla ben'' diyerek takipçilerine OnlyFans hesabının linkini de verdi.

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

15 yıl sonra avukatlığa geri dönen yıldız, kendisine bir hukuk bürosu açmak istediğini söylemişti.

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Güzellik sektöründen oldukça büyük paralar kazanan Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda arsa satın aldı.

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Cüretkar stiliyle magazin basınını meşgul eden Ebru Polat, zengin ve bekar erkeklerin ayaklarına kapandığını ve kendisine köle olmak istediklerini anlatmıştı.

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'

Ebru Polat boxerlı pozlarını peş peşe paylaştı! 'Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'


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