Ebru Polat deprem hakkında paylaşım yapmayan şarkıcılara tepki gösterdi! "Gördüğüm yerde yüzünüze..."

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri devam ediyor. Ünlü isimlerin katıldığı Türkiye Tek Yürek ortak yayınıyla depremzedeler için milyarlarca TL toplandı. Ebru Polat, dünyaca ünlü Madonna'nın bile Türkiye'deki depreme destek verdiğini ancak Türk birçok ünlü ismin ise deprem konusunda sessiz kaldığını söyleyerek isyan etti.

"GÖRDÜĞÜM YERDE YÜZÜNÜZE SÖYLEYECEĞİM"

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Ahbap linkini verip Türkiye'deki deprem için dünyadan bağış istemesi gündem oldu. Madonna yardım isterken Türk şarkıcıların sessiz kalmasından yakınan Ebru Polat tepki gösterdi.

Ebru Polat sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Madonna bile destek oldu, bizim Türk şarkıcılardan bazıları hala ortada yok. Tek bir destek paylaşım bile yok, pes! K.hpeler sizi! Gördüğüm yerde de yüzünüze söyleyeceğim!"

"YAĞMACILARDAN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

Ebru Polat geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, depremin acısı yaşanırken bazı işletmelerin sosyal medyadan reklam vermesine tepki göstermiş ve şu ifadelerle dile getirmişti: "Böyle bir günde güzellik salonlarınızın ürünlerinizin sosyal medyada sponsorlu reklamını çıkarıyorsunuz! Sizin o yağmacılardan hiçbir farkınız yok. Fırsatçı ş....sizlerdensiniz siz ya! Sizin gibi insanlara tahammülüm kalmadı sabır çekmekten bıktık!"



