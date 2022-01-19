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Ebru Polat: Devlet Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi

19.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini iddia etti. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.

Pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programının konuğu oldu. Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü.

Polat, yayında şunları söyledi:

"SORUMLULUK ALAYAMACAĞIM"

"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ebru Polat
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