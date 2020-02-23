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Ebru Polat Jennifer Lopez'e özendi! Mayolu poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Dubai tatiliyle gündeme bomba gibi düşen Ebru Polat'tan yine cesur bir paylaşım geldi. Polat bu sefer Jennifer Lopez'e bir gönderme yaptı.

Ebru Polat Jennifer Lopez'e özendi! Mayolu poz

Geçtiğimiz günlerde Dubai'ye tatile giden ve Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile birlikte görüntüleri ortaya çıkan Ebru Polat bu gündemi geride bırakıp ülkeye döndü. Polat tatilden döndü ama tatil pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak mayosuyla poz veren Polat bu paylaşımı yaparken Latin müziğin kraliçesi olarak görülen Jennifer Lopez'e selam çakmayı da unutmadı.

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Polat vücuduyla dünyanın en çok dikkat çeken ünlü isimleri arasında olan Jennifer Lopez'i de fotoğrafa etiketleyerek meydan okudu. Polat'ın fotoğrafına onlarca yorum gelirken takipçileri de ikiye bölündü.

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ZENGİN ADAM TEPKİSİ!

Ebru Polat geçtiğimiz günlerde "zengin adam bulmuş" yorumlarına sert çıkmıştı. Polat bir açıklama yaparak "Siz salak mısınız? Benim zaten yeterince her şeyim var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim 4 tane şirketim ve şarkıcılık mesleğim var. Ben sadece hava atmayı sevmiyorum. Ben öyle malını mülkünü gösteren bir tip değilim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez, Ebru Polat,

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