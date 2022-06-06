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Ebru Polat kalçalarını sergileyerek paylaştı! "Gün aysın mı?"

06.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Neredeyse her gün cüretkar ve cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, son paylaşımıyla olay yarattı. Giydiği mavi mini elbiseyle yürüdüğü anları paylaşan ve daha sonra eğilerek kalçalarını sergileyen güzel şarkıcının videosuna beğeni yağdı.

Ebru Polat kalçalarını sergileyerek paylaştı! "Gün aysın mı?"

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımlarıyla takipçilerinin resmen nefesini kesti. Muhteşem fiziğini her fırsatta sergileyen ve takipçileriyle özel sohbet gerçekleştiren Ebru Polat, paylaştığı videoyla adeta göz kamaştırmayı başardı.

CESUR SAHNE KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan başarılı popçu Ebru Polat, sahnede giydiği cesur kıyafetiyle herkesi büyülemişti. Derin göğüs dekoltesi ve fiziğiyle dikkat çeken güzel şarkıcı paylaşımında kendisini Jennifer Lopez'e benzetti.

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Polat sahne paylaşımında, "Evet dün gece kendimi sahnede jeniffer lopez gibi hissettiğim dogrudur" diyerek o anki hallerini takipçileriyle paylaştı.

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EĞİLEREK KALÇALARINI SERGİLEDİ

Cüretkar pozlarını sık sık sergileyen Ebru Polat paylaşımlarıyla takipçilerinin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Harika fiziğiyle dikkat çeken güzel şarkıcı mavi mini elbisesiyle eğilerek verdiği pozla şoke etti.

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Önce mini elbisesiyle kıvrak bedenini gösteren güzel şarkıcı daha sonrasında ise eğilerek kalçalarını belli ettiği pozlar verdi.

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'Gün aysın mı?' diyerek yaptığı paylaşımın altına takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

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Ebru Polat
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