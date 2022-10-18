Ebru Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ebru Polat'tan 900 TL'lik sakız tepkilerine olay yanıt!

Ebru Polat, 2. Sayfa magazin programında 900 TL ödediği sakız konusunda gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Ünlü isim vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü isim gelen eleştirilere yanıt verdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Ebru Polat kimdir?

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat’ın doğum tarihi 30 Haziran 1983 olarak biliniyor. Ebru Polat aslen İzmirli’dir. Ebru Polat boy-kilo olarak 1.70 metre ve 58 kilodur. Ebru Polat’ın burcu ise Yengeç’tir.

İlkokul çağında koroya katılarak müziğe olan ilgisini keşfeden Ebru Polat, uzun süre bale eğitimi aldı. Eğitim hayatını müzikten başka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı hukuk eğitimi gördü. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak çalıştı.

Avukat olarak başladığı kariyer adımlarını yeniden müziğe yönelten Ebru Polat, 2007 yılında ilk albümü Çetin Ceviz’i piyasaya sürdü. Kariyerini müzik alanında ilerletmek isteyen Polat, Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2008 yılında Ebru Polat ikinci albümü Çok Geç’i çıkarttı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan albümün ismini taşıyan Çok Geç şarkısıyla büyük ses getirmeyi başardı. Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısındaki yeni yorumuyla dikkatleir üzerine çeken Ebru Polat, 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü yayınladı. Albümde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş ve Sezen Aksu’nun imzasını taşıyan şarkılar yer aldı. Ayrıca Kalp Ayazı albümünde Ebru Polat, söz yazarı kimliğini de ortaya koyarak sözü ve müziği kendisine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı bulundu.

2011 yılında Ebru Polat “Dinle 2011” albümüyle bir kez daha sevenlerine merhaba dedi. Albümde Sezen Aksu’nun hit şarkılarından “Haydi Git” parçasını yorumladı. Diğer albümlere göre daha çok cover parçaya yer veren Polat Mutlu Ol Yeter ve Artık Sevmeyeceğim şarkılarını seslendirdi. 2011 yılı içerisinde “Olanlar Oldu” teklisini çıkarttı. 2012 yılında ise “Kaçın Kurasıyım” albümünü yayınladı. Sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı ve müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrardan yorumladı. 2013 yılında “Günaha Davet” ve “Hediyem Olsun” teklilerini piyasaya sürdü. 2015 yılında ise Çilli Bom şarkısını yeniden seslendirdi.

2020 yılında yeni bir sektöre atılarak kendi adını taşıyan kozmetik markasını kuran Ebru Polat Instagram hesabından paylaşım yapmayı sürdürüyor.

EBRU POLAT 900 TL'YE SAKIZ ALMASI İLE İLGİLİ TEPKİLERE NE YANIT VERDİ?

Ebru Polat, 900 TL'ye sakız alıp Instagram'da paylaşması ile ilgili eleştirilere 2. Sayfa'da yanıt verdi.

Ebru Polat yaptığı açıklamada "Benim sigaram yok alkolüm yok." ifadelerini kullandı.

Birçok kişinin sigaraya ayda bin 500 TL verdiğini ve adını vermediği bir telefon markası için rekor fiyatlarda ödeme yaptıklarını belirterek sakız konusunda gelen eleştirilere anlam veremediğini ifade etti.

Ebru Polat sigara ve alkolü olmadığı için harcamaları konusunda daha rahat davrandığını belirtti.

