MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ebru Polat'tan 900 TL'lik sakız tepkilerine olay yanıt!

Ebru Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ebru Polat'tan 900 TL'lik sakız tepkilerine olay yanıt!

18.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Polat, 18 Ekim 2022 Salı günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e açıklamada bulunup bir sakıza 900 TL vermesi üzerine gelen tepkilere cevap verdi. 2. Sayfa magazin programında "Sigara almak aptallık değil ama sakıza bu parayı vermek mi aptallık?" diyen ünlü isim vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Ebru Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebru Polat 900 TL'ye sakız alması ile ilgili ne dedi?

Ebru Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ebru Polat'tan 900 TL'lik sakız tepkilerine olay yanıt!

Ebru Polat, 2. Sayfa magazin programında 900 TL ödediği sakız konusunda gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Ünlü isim vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü isim gelen eleştirilere yanıt verdi. Peki, 2. Sayfa konuğu Ebru Polat kimdir?

j1

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat’ın doğum tarihi 30 Haziran 1983 olarak biliniyor. Ebru Polat aslen İzmirli’dir. Ebru Polat boy-kilo olarak 1.70 metre ve 58 kilodur. Ebru Polat’ın burcu ise Yengeç’tir.

j2,

İlkokul çağında koroya katılarak müziğe olan ilgisini keşfeden Ebru Polat, uzun süre bale eğitimi aldı. Eğitim hayatını müzikten başka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı hukuk eğitimi gördü. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak çalıştı.

j3

Avukat olarak başladığı kariyer adımlarını yeniden müziğe yönelten Ebru Polat, 2007 yılında ilk albümü Çetin Ceviz’i piyasaya sürdü. Kariyerini müzik alanında ilerletmek isteyen Polat, Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2008 yılında Ebru Polat ikinci albümü Çok Geç’i çıkarttı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan albümün ismini taşıyan Çok Geç şarkısıyla büyük ses getirmeyi başardı. Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısındaki yeni yorumuyla dikkatleir üzerine çeken Ebru Polat, 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü yayınladı. Albümde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş ve Sezen Aksu’nun imzasını taşıyan şarkılar yer aldı. Ayrıca Kalp Ayazı albümünde Ebru Polat, söz yazarı kimliğini de ortaya koyarak sözü ve müziği kendisine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı bulundu.

j4

2011 yılında Ebru Polat “Dinle 2011” albümüyle bir kez daha sevenlerine merhaba dedi. Albümde Sezen Aksu’nun hit şarkılarından “Haydi Git” parçasını yorumladı. Diğer albümlere göre daha çok cover parçaya yer veren Polat Mutlu Ol Yeter ve Artık Sevmeyeceğim şarkılarını seslendirdi. 2011 yılı içerisinde “Olanlar Oldu” teklisini çıkarttı. 2012 yılında ise “Kaçın Kurasıyım” albümünü yayınladı. Sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı ve müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrardan yorumladı. 2013 yılında “Günaha Davet” ve “Hediyem Olsun” teklilerini piyasaya sürdü. 2015 yılında ise Çilli Bom şarkısını yeniden seslendirdi.

j5,

2020 yılında yeni bir sektöre atılarak kendi adını taşıyan kozmetik markasını kuran Ebru Polat Instagram hesabından paylaşım yapmayı sürdürüyor.

ghgjhjhk

EBRU POLAT 900 TL'YE SAKIZ ALMASI İLE İLGİLİ TEPKİLERE NE YANIT VERDİ?

Ebru Polat, 900 TL'ye sakız alıp Instagram'da paylaşması ile ilgili eleştirilere 2. Sayfa'da yanıt verdi.

Ebru Polat yaptığı açıklamada "Benim sigaram yok alkolüm yok." ifadelerini kullandı.

Birçok kişinin sigaraya ayda bin 500 TL verdiğini ve adını vermediği bir telefon markası için rekor fiyatlarda ödeme yaptıklarını belirterek sakız konusunda gelen eleştirilere anlam veremediğini ifade etti.

Ebru Polat sigara ve alkolü olmadığı için harcamaları konusunda daha rahat davrandığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu! "Göğüsler dışında" diyerek itiraf etti'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu! "Göğüsler dışında" diyerek itiraf etti
Survivor'da tanışıp aşk yaşamışlardı! Müjdeli haber geldiSurvivor'da tanışıp aşk yaşamışlardı! Müjdeli haber geldi
Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."
Anahtar Kelimeler:
sakız Ebru Polat 2. Sayfa programı 2. sayfa ebru polat kimdir müge ve gülşen'le 2. sayfa ebru polat kaç yaşında magazin yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı

'Ankara'dan kulis bilgisi dedi' asgari ücret zammını açıkladı

Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...

Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.