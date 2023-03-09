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Ebru Polat küçük bikinisiyle poz verdi! "Senin göğüslere..."

09.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada hayranlarından gelen sorulara her zaman yanıt vermeye çalışan şarkıcı Ebru Polat Dubai tatilinden pozlarını paylaşmaya doyamadı. Bir takipçi şarkıcıya vücuduyla ilgili mesaj attı. Polat ise bakın ne dedi.

Ebru Polat küçük bikinisiyle poz verdi! "Senin göğüslere..."

Paylaşımları ve yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan Ebru Polat, Dubai tatiliyle dikkat çekmişti.

Dubai tatilinden iddialı pozlarını paylaşan Polat paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı son olarak hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Ebru Polat'a bir hayranı "Senin göğüslere ve popoya sahip olmam için ne yapabilirim çatlayacağım" yazdı.

Ekran Alıntısı

KASIKLARINDAKİ DÖVME DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcı bu soruya minik bikinili pozunu paylaşarak yanıt verdi ve "Estetik yaptırabilirsin" dedi.

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Ebru Polat'ın ayrıca pozunda bikini bölgesindeki dövmeleri de dikkat çekti.

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Ebru Polat sosyal medya

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