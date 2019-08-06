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Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Ebru Polat gelen bir mesajdan rahatsız oldu. Mesajı ifşa eden Polat bu tarz mesaj atmayı düşünenlere de gözdağı verdi.

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz ayında yoğun çalışma temposunu ve yaptığı tatilleri hayranlarıyla paylaşan Polat son olarak Instagram hesabından sürat teknesinde bir paylaşım yaptı.

Sürat teknesini kullanırken keyifli anlarını paylaşan Polat kendisine gelen çirkin bir mesajı ise ifşa etti. İsmini vermediği ancak bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını söyleyen Ebru Polat'a gelen mesajda "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu...

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Polat bu mesajı ifşa etti ve şunları şazdı: "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bi daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım... Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler..."

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