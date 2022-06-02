Ebru Polat mini eteğiyle bacak bacak üstüne attı! Sosyal medya sallandı...

Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel şarkıcı Ebru Polat, takipçileriyle yaptığı soru cevapla herkesi şaşırtmıştı. Takipçilerinin hiç anlatamadığı itiraflarını Instagram'da paylaşan güzel şarkıcı, gelen itiraflar sonrası şaşkınlığını gizleyememişti.

YAYINLADIĞI İTİRAFLARLA ŞOKE ETTİ

Instagram hesabında sürekli aktif olan ve takipçileriyle zaman geçirmeyi seven Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden anlatamadıkları itirafları ona anlatmalarını istedi.

SON GELEN İTİRAF ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Takipçileriyle her fırsatta soru cevap yapan Ebru Polat, gelen itiraf karşısında adeta donup kalmıştı. Takipçisi Ebru Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını vermişti.

MİNİ ETEKLİ POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen güzel şarkıcı, mini etekli ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı resmen salladı.

Mini eteğiyle bacak bacak üstüne atarak poz veren ve güzelliğiyle mest eden Ebru Polat'a binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Fotoğrafın altına takipçileri, "Bu heykel mi yoksa gerçek mi?" diyerek güzel şarkıcıya iltifatta bulundular.





