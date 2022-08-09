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  4. Ebru Polat müstehcen sitede çok rahatmış! Takipçisine yanıt verdi

Ebru Polat müstehcen sitede çok rahatmış! Takipçisine yanıt verdi

09.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken şarkıcı Ebru Polat tatil pozlarını da hız kesmeden paylaşıyor. Son olarak takipçileriyle soru cevap yapan Ebru Polat son dönemde en rahat olduğu yeri açıklarken fiziğini neye borçlu olduğunu da söyledi.

Ebru Polat müstehcen sitede çok rahatmış! Takipçisine yanıt verdi

Son dönemin belki de en çok konuşulan ismi şarkıcı Ebru Polat. Cesur pozlarını paylaşarak ve müstehcen site Onlyfans'a girerek gündem sıralamasında en başa çıkan Ebru Polat tatilde sıkılınca takipçileriyle soru cevap yaptı.

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"Modeller para kazanamıyor ki" diyerek dikkat çeken Polat takipçisi mayosunun markasını sorunca ise çareyi belden aşağısını çekip göstermekte buldu.

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EBRU POLAT İTİRAF ETTİ

Ebru Polat erotik pozların paylaşıldığı Onlyfans sitesinin ise şu sıralar en rahat olduğu yer olduğunu itiraf etti.

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Şarkıcı aynı zamanda diyet yapmadığını ama güzellik salonundaki her aletten faydalandığını söyledi.
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Ebru Polat
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