Ebru Polat müstehcen sitede çok rahatmış! Takipçisine yanıt verdi

Son dönemin belki de en çok konuşulan ismi şarkıcı Ebru Polat. Cesur pozlarını paylaşarak ve müstehcen site Onlyfans'a girerek gündem sıralamasında en başa çıkan Ebru Polat tatilde sıkılınca takipçileriyle soru cevap yaptı.

"Modeller para kazanamıyor ki" diyerek dikkat çeken Polat takipçisi mayosunun markasını sorunca ise çareyi belden aşağısını çekip göstermekte buldu.

EBRU POLAT İTİRAF ETTİ

Ebru Polat erotik pozların paylaşıldığı Onlyfans sitesinin ise şu sıralar en rahat olduğu yer olduğunu itiraf etti.

Şarkıcı aynı zamanda diyet yapmadığını ama güzellik salonundaki her aletten faydalandığını söyledi.







