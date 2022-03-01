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Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

01.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, yine çok konuşulacak bir stile imza attı. Ebru Polat, yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünü almak için katıldığı organizasyonda iç gösteren kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat, dün gece yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünün sahibi oldu. Törene transparan kıyafetle katılmayı tercih eden ünlü şarkıcı, cüretkar tarzıyla dikkat çekti.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Ebru Polat'ın cesur stiline birçok olumsuz yorum geldi.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in transparan sahne kıyafetini görünce ağzını bozan Ebru Polat'ın, transparan bir kıyafet giymesi de sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ebru Polat'a, ''Bir de Gülşen'e laf edersin'', ''Ünlü değil mi? Al birini vur ötekine'', ''Gülşen'i eleştirince seni düzgün biri sanmıştık'' ve ''Edep nerede?'' gibi sayısız tepki geldi.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Sırt ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Polat, iddialı kıyafetiyle yürüdüğü anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Ebru Polat'ın yalnızca kozmetik ürünü firmasından günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilmişti.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

6 milyon TL'lik araçla görüntülenen Polat, arabanın kendisine ait olmadığını söylemişti.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Polat, üst üste gelen zam haberlerine sitem etmiş, ''Benim param var, bana işlemez diyemiyorum. Benim milletimi etkileyen beni de etkiliyor. Ne yapacağız biz ya! Çok saçma oldu her şey'' demişti.

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi


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Ebru Polat
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