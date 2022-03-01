Ebru Polat ödül törenine transparan kıyafetiyle damga vurdu! İç çamaşırlarını böyle sergiledi

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat, dün gece yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülünün sahibi oldu. Törene transparan kıyafetle katılmayı tercih eden ünlü şarkıcı, cüretkar tarzıyla dikkat çekti.

Ebru Polat'ın cesur stiline birçok olumsuz yorum geldi.

Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in transparan sahne kıyafetini görünce ağzını bozan Ebru Polat'ın, transparan bir kıyafet giymesi de sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ebru Polat'a, ''Bir de Gülşen'e laf edersin'', ''Ünlü değil mi? Al birini vur ötekine'', ''Gülşen'i eleştirince seni düzgün biri sanmıştık'' ve ''Edep nerede?'' gibi sayısız tepki geldi.

Sırt ve kalça dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Polat, iddialı kıyafetiyle yürüdüğü anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ebru Polat'ın yalnızca kozmetik ürünü firmasından günlük 40 bin TL kazandığı iddia edilmişti.

6 milyon TL'lik araçla görüntülenen Polat, arabanın kendisine ait olmadığını söylemişti.

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Polat, üst üste gelen zam haberlerine sitem etmiş, ''Benim param var, bana işlemez diyemiyorum. Benim milletimi etkileyen beni de etkiliyor. Ne yapacağız biz ya! Çok saçma oldu her şey'' demişti.



