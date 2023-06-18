Ebru Polat sınırları zorladı! Minicik elbisesinin dekoltesi göbeğine kadar indi

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Ebru Polat Türkiye'de yasaklanan Onlyfans sitesindeki paylaşımlarıyla da gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamasıyla dikkat çeken Polat bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem oldu.

"Eski yüzün daha iyiydi" yorumları alan Ebru Polat son paylaşımıyla da dikkat çekti.

Ebru Polat minicik elbisesi ve göbeğine kadar inen göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Bodrum'da olan şarkıcının bu iddialı seçimini görenler "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.