Ebru Polat'tan yeni dans! Bu sefer ince belini gösterdi

Koronavirüs salgını başladığından beri evinden çıkmayan şarkıcı Ebru Polat sık sık yaptığı danslarla gündeme geliyor. Son olarak Ceza'nın şarkısında dans ederken paylaşım yapan Polat kilo verdiğini söyledi.

Kıyafet odasında dans eden ve ince belini gösteren Polat açıklamasında "Karantinada herkes şişmanlarken, ben zayıflamaya başladım iyice... Hem de spor da yok ve gayette iyi yemek yiyorum. Vallahi zayıflamanın formülünü buldum. Bir şey kullanıyorum. Bugün keseceğim kullanmayı eğer geri kilo almazsam yazarım size" diyerek herkesi heyecanlandırdı.

Polat'ın dans paylaşımına beğeni yağdı.

