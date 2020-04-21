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  4. Ebru Polat'tan yeni dans! Bu sefer ince belini gösterdi

Ebru Polat'tan yeni dans! Bu sefer ince belini gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyadaki dans videolarıyla sık sık gündem oluyor. Polat son olarak karantinada kilo verdiğini söyleyerek dans etti.

Koronavirüs salgını başladığından beri evinden çıkmayan şarkıcı Ebru Polat sık sık yaptığı danslarla gündeme geliyor. Son olarak Ceza'nın şarkısında dans ederken paylaşım yapan Polat kilo verdiğini söyledi.

Kıyafet odasında dans eden ve ince belini gösteren Polat açıklamasında "Karantinada herkes şişmanlarken, ben zayıflamaya başladım iyice... Hem de spor da yok ve gayette iyi yemek yiyorum. Vallahi zayıflamanın formülünü buldum. Bir şey kullanıyorum. Bugün keseceğim kullanmayı eğer geri kilo almazsam yazarım size" diyerek herkesi heyecanlandırdı.

Polat'ın dans paylaşımına beğeni yağdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iğrençsin yemin ediyorum sen ve senin gibilerden,erkek kılığındaki oğlanlardan bıktık ve hergün çok muhterem insanmışsınız gibi bide haberlerini görmekten YETER ARTIK..!!!
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