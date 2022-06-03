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Ebru Polat "Ünlü bir isimden hamileyim" itirafıyla şoke olmuştu! Pique ve Shakira'nın aldatılma olayına şaşırtan yorum

03.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çeken isimler arasında yer almaya başladı. Son günlerde takipçilerinin hiç anlatamadıkları itiraflarını Instagram hesabında paylaşan Ebru Polat, "Ünlü bir isimden hamileyim" sözleri sonrası şoke olmuştu. Pique ve Shakira'nın aldatılma olayıyla ilgili bir paylaşım yapan güzel şarkıcı, "Bu kadınla mı aldatılmış" yorumuyla dikkat çekti.

Ebru Polat "Ünlü bir isimden hamileyim" itirafıyla şoke olmuştu! Pique ve Shakira'nın aldatılma olayına şaşırtan yorum

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel şarkıcı, son olarak Pique ve Shakira'nın aldatma konusuna değindi. "Shakira'yı bu kadınla mı aldatmış" yorumuyla yaptığı paylaşım şaşkınlık yarattı.

PAYLAŞTIĞI İTİRAFLARLA GÜNDEME GELDİ

Sosyal medya hesabından son günlerde sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı Ebru Polat, takipçileriyle soru cevap yaparak dikkat çekmeye devam ediyor. En son takipçilerinden hiç anlatamadıkları itirafları paylaşmalarını isteyen Ebru Polat, gördükleri karşısında resmen şoke olmuştu.

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Instagram hesabında sürekli aktif olan ve takipçileriyle zaman geçirmeyi seven Ebru Polat, gelen son itiraf sonrasında şaşkına dönmüştü.

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Bir takipçisinin, "Ünlü bir isimden hamileyim söylersem aldırmak isterse..." itirafı gündemi adeta sarsmıştı. Bazı takipçiler bu ünlü ismin kim olduğunu dahi merak etmişti.

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PIQUE VE SHAKİRA OLAYINI ES GEÇEMEDİ

Sosyal medyada ünlü şarkıcı Shakira ile evli olan futbolcu Pique'nin bir takım arkadaşının annesiyle ilişki yaşadığı yönünde çıkan haberler sonrasında Ebru Polat konuya kayıtsız kalamadı.

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Ebru Polat paylaşımında, "Shakira bu kadınla aldatılmış. Hiç bir kadını dış görünüşüyle yargılamam ama evli adamla birlikte olan bir kadını da kadın olarak görmem. Sonuç; erkekler çok ilginçsiniz ya..." ifadelerine yer verdi.


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Ebru Polat Shakira Instagram
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