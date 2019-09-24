Ebru Polat ve Betül Demir'den deprem paylaşımı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı.

Çok sayıda vatandaş sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu. Paniğe neden olan depremle ilgili şarkıcı Ebru Polat ve Betül Demir'den de paylaşım geldi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Polat, "Depremi bir tek ben hissetmişim sanırım" derken Betül Demir, "32. katta iyi sallandım Allah beterinden korusun" paylaşımını yaptı.

