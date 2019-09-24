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Ebru Polat ve Betül Demir'den deprem paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan deprem yürekleri ağza getirdi. Şarkıcı Ebru Polat ve Demir Betül, sosyal medya hesaplarından korkularını paylaştı.

Ebru Polat ve Betül Demir'den deprem paylaşımı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı.

Çok sayıda vatandaş sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu. Paniğe neden olan depremle ilgili şarkıcı Ebru Polat ve Betül Demir'den de paylaşım geldi.

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"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Polat, "Depremi bir tek ben hissetmişim sanırım" derken Betül Demir, "32. katta iyi sallandım Allah beterinden korusun" paylaşımını yaptı.

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istanbul depremi Ebru Polat

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